UPDATE: Fostul vicepremier Gabriel Oprea a fost citat şi el pentru a fi audiat joi. (Detalii AICI)

UPDATE: Florian Coldea a refuzat să facă declaraţii în momentul sosirii la secţia specială.

„Cât interes pentru un profesor?!”, a spus Coldea în fața jurnaliștilor, precizând că nu poate face observații sau comentarii.

„O să fac câteva observații în momentul în care o să ies”, a mai spus Coldea.

