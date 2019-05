Fostul prim-ajunct al SRI Florian Coldea a fost audiat joi pentru 4 ore de secţia specială de investigare a magistraţilor în dosarul în care Laura Codruţa Kovesi este urmărită penală privind felul în care a fost adus în ţară Nicolae Popa.

Acesta a afirmat la ieşirea de la audieri că SRI a participat la misiunea de aducere în ţară a lui Nicolae Popa, iar succesul operaţiunii a reflectat buna colaborare a SRI cu alte instituţi, iar atacurile recente arată că unele persoane vor să vulnerabilizeze România şi aplicarea legii.

"SRI a fost implicat în această operațiune de identificare/ localizare și aducere în țară a dlui Nicolae Popa. A fost considerată o operațiune de succes. Reflectă cooperarea bună între serviciile de informații și autoritățile de aplicare a legii, cooperare care am constatat în timp că deranjează foarte multe persoane. Am observat că multe persoane fac eforturi disperate ca această cooperare să afecteze capacitățile României de aplicare a legii, respectiv să vulnerabilizeze România, ca țară de frontieră a NATO și UE”, a spus Coldea.

Acesta a apărat-o pe Laura Codruţa Kovesi, afirmând că nu are nicio informaţie despre vreo încălcare a legii din partea fostei şefe DNA.

"Personal, în nicio împrejurare n-am luat la cunoștință de vreo activitate care să fie infracțiune și nici la nivelul instituției n-am primit informații cu privire la posibile infracțiuni”, a precizat Coldea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.