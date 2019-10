Tragedia din COLECTIV: Patru ani de la moartea celor 65 de tineri. Ancheta bate pasul pe loc, autorităţile se bâlbâie (VIDEO)

Azi se împlinesc patru ani de la tragedia din clubul Colectiv, în care 65 de tineri şi-au pierdut viaţa. Majoritatea victimelor au murit arse de vii, iar restul pe patul de spital din cauza infecţiilor, aminteşte B1 TV. 30 octombrie rămâne ziua în care România a picat testul în faţa unui sistem incapabil să ofere ajutor propriilor cetăţeni. Tragedia a scos în stradă mii de români, iar în urma protestelor masive, guvernul condus atunci de Victor Ponta a căzut. Deşi timpul a trecut, ancheta bate în continuare pasul pe loc, iar în loc să dea explicaţii, autorităţile se bâlbâie.

