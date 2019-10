La patru ani de la tragedia din Clubul Colectiv, care a şocat o ţară întreaga, apar imagini ascunse publicului. Jurnaliştii de la Libertatea au anunţat că vor publica o filmare realizată de subofițerul care a însoțit primul echipaj ISU ajuns la locul tragediei. Sunt imagini care nu au fost văzute niciodată. Jurnaliștii au intrat în posesia a 20 de minute și 40 de secunde filmate chiar de subofițerul ajuns la locul dezastrului, și ascunse de superiorii lui. Imaginile vor fi făcute publice, joi, la ora 10.30.

Filmările nu au fost incluse în dosarul Colectiv, care se judecă de trei ani, și nu sunt incluse nici în raportul Corpului de Control care acuza ”improvizația autorităților” în acest caz.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

După anunțul celor de la Libertatea, o reacție a venit din partea lui Raed Arafat, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta îi acuză pe jurnaliști că denigrează şi se folosesc de durerea familiilor victimelor pentru a face rating și că transmit informaţii false.

Raed Arafat îi răspunde și lui Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv, și spune că ”în oricare intervenție la o catastrofă, lucruile nu pot fi perfecte”.

”Ce este trist insa este faptul ca, din dorinta de rating si de a iesi in fata, unii jurnalisti sunt dispusi sa foloseasca sentimentele si durerea unor parinti ca sa-si deserveasca interesul propriu si al institutiei pe care o reprezinta si a eventualilor sponsori care stau in spatele articolelor de denigrare pe care le publica, mai ales in preajma datei de 30 Octombrie. (...)

Nu stiu ce greseli am comis in prima noapte. Ca si oricare interventie la o catastrofa, lucruile nu pot fi perfecte niciodata, insa daca este sa vorbim de greseli trebuie sa inteleg despre ce greseli vorbeste dansul si sper sa nu fie vorba de cele mentionate in raportul corpului de control al PM pentru ca la acuzatiile din raportul respectiv am raspuns printr-un raport amplu care se gaseste pe site-ul DSU”, a scris Raed Arafat, pe Facebook.

Raed Arafat, reacție la noile imagini de la Colectiv