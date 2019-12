COLECTIV - O TRAGEDIE similară s-ar putea repeta oricând. Cluburi FĂRĂ autorizație de INCENDIU. S-au dat amenzi de MILIOANE DE LEI (VIDEO)

Amenzi usturătoare pentru proprietarii cluburilor care inca nu au autorizaţii de securitate la incendiu. Sanctiunile din ultimele zile sunt de peste 4 milioane de lei. In aceasta perioada, cluburile sunt pline si trebuie luate masuri urgente pentru ca tragedia din Colectiv sa nu se repete.

