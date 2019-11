Pirotehnist de la Colectiv: Nu am efectuat instructajul tehnic. Stingătorul clubului nu a funcționat, al nostru era în mașină (VIDEO)

Detalii şocante ies la iveală în urma audierilor din dosarul ”Colectiv”. Pirotehnistul care a montat artificiile în ziua tragediei recunoaşte că a văzut că extinctorul din club nu funcţiona, dar nu l-a adus pe al lui, că era departe. Adică tocmai în portbagajul maşinii. Ba mai mult, omul a declarat şi că a plecat printre primii din club, când a văzut că nu merge extinctorul, şi nu s-a mai întors, informează B1 TV.

