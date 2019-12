Procesul Colectiv: Magistrații, așteptați să se pronunțe luni. Procurorii cer, în total, 160 de ani de închisoare pentru inculpați (VIDEO)

Magistrații Tribunalului București, așteptați să pronunțe o decizie în dosarul ”Colectiv”. Pronunțarea ar fi trebuit să aibă loc în data de 9 decembrie, însă judecătorii au amânat-o pentru 16 decembrie. În 30 octombrie 2019, s-au împlinit 4 ani de la tragedia din clubul Colectiv. În urma incendiului, au murit la faţa locului 26 de persoane, iar apoi au murit în spitale mulţi dintre răniţii internaţi, numărul victimelor ajungând la 64, amintește B1 TV. Ulterior, un al 65-lea tânăr s-a sinucis.

