Răniții din „Colectiv”, scrisoare către autorități: „Așa cum boala noastră este pe toată viața, avem nevoie ca și tratamentul să fie la fel”

Supravieţuitorii incendiului de la „Colectiv” cer statului român să le asigure tratamentul de care au nevoie toată viaţa. Aceştia au scris o scrisoare deschisă Vioricăi Dăncilă şi Sorinei Pintea, în care precizează că „așa cum boala noastră este pe toată viața, avem nevoie ca și tratamentul să fie la fel”.

„Tragicul eveniment, produs, printre altele, din cauza neglijenței autorităților statului român, ne-a afectat grav și ireversibil atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. 64 dintre oamenii dragi nouă au plecat dintre noi prin morți evitabile, pierderi irecuperabile ce ne-au lăsat cu o uriașă durere care nu va trece niciodată.

Astfel, din păcate, suntem marcați pe viață de cele petrecute în noaptea de 30 octombrie 2015, dar și de ceea ce s-a întâmplat ulterior în spitale: îngrijirea mult sub standardele internaționale în vigoare, condițiile intra-spitalicești precare, dobândirea de infecții nosocomiale care au rezultat în vindecarea tardivă și defectuoasă a rănilor, sau chiar în septicemie și pierderea vieții, tăgăduirea stării noastre reale de sănătate și a infecțiilor de către autorități și cadre medicale, și întârzierea demarării procedurilor de transfer în străinătate, fapte extrem de grave care au avut drept consecințe complicații și decese ce puteau să fie evitate prin respectarea legislației naționale si internaționale”, se arată în scrisoare.

Semnatarii precizează că rănile lor sunt mai grave tocmai pentru că nu au primit încă de la început tratamentul corect de care aveau nevoie.

„Având în vedere natura permanentă, complexă și severă a sechelelor noastre, nevoia de a le repara, îngriji și monitoriza pe perioada întregii vieți prin operații și protocoale complexe de tratament, dar și modul în care am dobândit aceste leziuni și factorii care au contribuit la înrăutățirea lor, descriși mai sus, vă solicităm să ne asigurați sprijin pe viață, prin plata tuturor tratamentelor, intervențiilor chirurgicale, procedurilor de recuperare etc – atât de natură funcțională, cât și de îmbunătățire a aspectului cicatricilor – în străinătate (pe toate teritoriile lumii, EU și non-EU) și în țară, atât în ambulatoriu cât și cu internare și în orice altă formă necesară, în instituții medicale de stat și în cele private, precum și la terapeuți sau medici independenți, legate de accidentul din data de 30 octombrie 2015, produs în clubul Colectiv”, se mai arată în scrisoare.

„Dacă, în cazul nostru, s-ar fi respectat legea și am fi beneficiat de protocoale de tratament corespunzătoare, numărul de tratamente de care am fi avut nevoie în faza post-critică, ar fi fost mai mic întrucât gravitatea sechelelor ar fi fost mai redusă. Însă pentru că am fost de două ori victime: o dată ale corupției care a permis funcționarea neconformă a clubului și apoi ale sistemului medical nepregătit, condus de autorități mincinoase și iresponsabile ale căror acțiuni au contribuit la înrăutățirea stării noastre de sănătate și a prognosticului pe termen lung, precum și la decesele survenite, suntem marcați pentru totdeauna de repercusiuni de o severitate copleșitoare, atât în plan fizic, cât și sufletesc”, subliniază semnatarii.

Scrisoarea a fost semnată de Christian Alban-Popescu, Adrian Albu, Mihai Anghel, Adina Apostol, Laura Belu, Raluca Alexandra Chițiga, Marius Frătoaica, Alexandra Furnea, Andrei Găluț, Mihai Grecea, Hani Haifawi, Flavia Lupu, Andrada Mihăilescu, Bogdan Moleșag, Ancuta Morărașu, Alexandra Nicula, Mariana Oprea, Alexandru Penescu, Liviu Popescu, Mirela Socol, Cristina Tarțău și Alice Tiaru.