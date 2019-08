Exclusiv online

EXCLUSIV // Ies la iveală noi detalii despre operațiunea Poliției din noaptea în care Alexandra era sechestrată în casa lui Gheorghe Dincă din Caracal. În spațiul public au apărut informații conform cărora, fost șef adjunct IPJ Olt, Nicolae Alexe (foto dreapta), a oferit numerele de telefon ale suspectului și alte informații secrete unor civili, în încercarea de a găsi o pistă care să ducă la Alexandra.

Într-o declarație pentru B1.ro, Nicolae Alexe a susținut că informațiile despre care se vorbește erau deja publice în acel moment. Asta pentru că acestea fuseseră postate pe o pagină de Facebook.

”Dacă nu făceam ceea ce am facut mi se imputa că nu am făcut, dacă am făcut, mi se impune că am făcut. Am apelat la toate mijloacele. Acele informații de care vorbiți dumneavoastră deja erau pe o pagină de Facebook cu numerele de telefon, nu știu, cred că cineva de pe la Primărie a luat numerele de telefon și le-a pus să le găsească. S-au pus numerele de telefon pe o pagină de Facebook, deci deja erau făcute publice”, a declarat pentru B1.ro, comisarul șef Nicolae Alexe.

Alexe îl contactează pe "Codiță"

Potrivit Libertatea, Poliţia a apelat la interlopi pentru a afla adresa unde a fost dusă Alexandra. Numai că aceștia i-au trimis pe poliţişti la casa unui clan rival, pentru a-şi regla propriile conturi.

Comisarul șef Nicolae Alexe, cel care a coordonat acțiunea de căutare, a apelat la Remus Rădoi ”Codiță” (foto stânga), șeful unei rețele, condamnat pentru că a desfigurat un rival în bătaie, arată sursa citată.

Libertatea a publicat o serie de conversații de pe WhatsApp dintre polițistul Alexe și Rădoi ”Codiță”, care arată că polițistul i-a trimis acestuia două numere de telefon, întrebându-l dacă știe ale cui sunt, precum și datele mașinii suspectului. Iar interlopul i-a spus că o mașină identică se află în parcarea unui supermarket.

Ce declara Alexa acum câteva zile

De altfel, înainte ca aceste informații să apară în spațiul public, Nicolae Alexe declarase pentru un post de televiziune că, din surse proprii, a aflat că ”un autoturism identic s-ar afla în parcarea unui market din Caracal” și a cerut să se facă verificări, din care a reieșit că mașina nu corespundea cu cea a lui Gheorghe Dincă.

”În jurul orei 23:20, domnul procuror Vasilescu mi-a arătat o fotografie cu un autoturism Renault argintiu, suspect, însă ale cărui caracteristici cu privire la numărul de înmatriculare nu se vedeau. Prin surse proprii am aflat că un autoturism identic s-ar afla în parcarea unui market din Caracal, am trimis imediat să se verifice, dar autoturismul nu corespundea.

În acest timp, alte echipe au adus imagini asemănătoare, tot din lateral, care se afla lângă o unitatea de învățământ, cu o zi în urmă. Mergând pe un circuit logic am reușit să distingem ceva din numărul de înmatriculare. Am sunat apoi de urgență la dispecerat, iar apoi cu dispecerul am dictat foarte multe combinații de numere, ca să vedem dacă aflăm ceva. După foarte multe combinații, am reușit să ajungem la un autoturism care a corespuns detaliilor pe care noi le aveam: era argintiu, înmatriculat în Olt, iar proprietarul locuia în Caracal. Aceste lucruri s-au întâmplat la ora 1:20. (...)

În jurul orelor 2:00, având această certitudine, am solicitat domnului procuror, chiar dacă nu aveam mandat de percheziție, să descindem în forță să vedem dacă fata pe care o căutam se află în locuință. Ne aflam în biroul comandantului de la Caracal. Eram 15 polițiști și 4 procurori acolo. Domnii procurori au zis că nu suntem siguri dacă acela e autorul, fapt pentru care au spus că au făcut mai devreme trei percheziții și că au rezerve față de persoana autoturismului care ar putea fi și autorul infracțiunii. E o variantă pe care nu am vrut să o scriu în raport, nu am vrut să fiu catalogat în vreun fel. M-am oferit ca personal să sun de pe telefonul mobil, la 112 să sesizez un caz de violență domestică, la adresa respetivă, fapt pentru care aveam posibilitatea de a intra în orice domiciliu la orice oră. Procurorii nu au fost de acord cu această variantă”, a spus Nicolae Alexe.

Nicolae Alexe a susținut de la începutul anchetei că a fost singurul care a insistat să se intre în casă și că adresele pentru cele trei percheziții au fost obținute prin intermediul unor investigații. De asemenea acesta a mai declarat într-un interviu pentru România TV că "Concret am luat legătura cu oameni din Caracal de bună credință care mi-au furnizat date."

