Comisarul-șef Radu Gavriș neagă acuzațiile că ar fi încălcat restricțiile impuse de pandemie, participând la o petrecere cu zeci de persoane

Comisarul-șef Radu Gavriș a oferit explicații, după ce ar fi participat la o petrecere cu 27 de persoane, într-un restaurant din Centrul Vechi al Capitalei, vineri seară, încălcând restricțiile impuse de autorități pentru a limita răspândirea noului coronavirus.

Gavriș a susținut că nu a fost vorba despre o petrecere și nu a încălcat nici o lege.

"Nu a fost absolut nicio petrecere, a fost o masă cu cinci persoane. Am băut o bere după-amiază. Hanul lui Manuc are o formă de terasă. Dacă am încălcat legea, nu-i nicio problemă, să fiu sancționat contravențional.

Nu am fost la masă cu mai multe persoane decât prevede legea. Eu consider că am fost într-un spațiu deschis, conform definiției legale. Nu am fost la masă cu oameni politici, oameni de afaceri, interlopi. Nu am făcut nimic", a declarat Radu Gavriș, potrivit mainnews.ro.

Filmul petrecerii ilegale din restaurantul din centrul Capitalei

27 de persoane consumau băuturi alcoolice în localul "Hanul lui Manuc", din Centrul Vechi al Bucureștiului. Printre aceștia se afla și fostul șef de la serviciul Omoruri al Poliției Capitalei, Radu Gavriș și Codruț Popoiu, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul București, dar și un bărbat care ar fi trebuit să stea în carantină de o săptămână. Toți au foat amendați. Proprietarul localului si risca dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor.

Potrivit sursei, comisarul crede că a fost victima unei acțiuni de discreditare.

"Eu am ajuns la Harghita tăcând din gură. O să mă mai trimită odată. E adevărat că am fost legitimat, că așa a ordonat cineva. Eu am fost reclamat și la DNA, m-am trezit și cu dosare penale și nu s-a întâmplat nimic. În viața mea, nu am făcut nimic. Eu pot să fiu sancționat, însă există o instanță, o să contest. Până acum am câștigat totul pentru că nu am făcut nimic", a mai declarat Radu Gavriș.

Adjunctul sefului Politiei Capitalei, comisarul Radu Gavris, a fost detasat la Politia Judeteana Harghita pe o perioada de sase luni, insa acesta a obtinut la finalul lunii septembrie o hotarare in instanta prin care detasarea era anulata. Detasarea lui Gavris a venit dupa un imens scandal in MAI, atunci cand mai multi sefi din Politie au fost filmati la negocierile cu clanurile interlope dupa uciderea lui Emi Pian. Gavris a condus din 2007 pana in 2018, serviciul Omoruri al Politiei Capitalei. Printre celebrele cazuri pe care le-a supravegheat a fost DOSARUL Caracal, moartea politistului Bogdan Gigina, incendiile de la Giulesti si Colectiv sau cazul politistului pedofil, Eugen Stan.

După incident, comisarul-șef Radu Gavriș, directorul general adjunct al Poliției Capitalei, este cercetat disciplinar.