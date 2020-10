Comitetul Municipal stabilește, luni, restricțiile pentru Capitală. Printre măsurile probabile – masca, obligatorie și în spații deschise; școlile, în scenariul roșu; teatrele și restaurantele, închise (VIDEO)

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență se reunește, luni, la ora 15, într-o ședință în care se stabilesc restricțiile pentru următoarele 14 zile în Capitală, ca urmare a faptului că, duminică, rata de infectare cu noul coronavirus a depășit pragul de 3 la mia de locuitori.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.