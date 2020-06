Compania Kandia a închis fabrica din București, după ce un număr de 20 de angajați au fost infectați cu Covid-19

Compania Kandia a închis momentan fabrica din București, după ce un număr de 20 de angajați au fost infectați cu noul virus Covid-19. Totodată, compania transmite prin intermediul unui comunicat de presă că toate produsele companiei sunt sigure.

„Am luat extrem de rapid toate măsurile necesare, astfel încât angajaţii depistaţi pozitiv să fie izolaţi la domiciliu, conform protocolului medical actual. În plus, am luat legătura cu autorităţile şi am anunţat această situaţie, astfel încât toţi contacţii direcţi ai angajaţilor depistaţi pozitiv să fie anunţaţi şi să ne asigurăm că sunt respectate toate regulile de autoizolare. Dorim să menţionăm că niciunul dintre angajaţii depistaţi pozitiv nu a intrat în contact cu produsele companiei. Din respect faţă de procedurile în vigoare şi acţionând preventiv pentru a limita orice posibilă răspândire a virusului,am decis să închidem momentan fabrica şi să testăm toţi angajaţii companiei”, se precizează în comunicatul companiei.

Kandia a mai transmis că în acest moment continuă procedura de dezinfectare a tuturos spațiilor din incinta fabricii.

„Continuăm să dezinfectăm conform procedurilor interne, zilnic, toate spaţiile de producţie, vestiare, cantine şi toaletele folosite de angajaţii noştri din producţie. Igienizăm prin nebulizare toate spaţiile de producţie şi traseele utilizate de angajaţii noştri din producţie. Încă de la începutul pandemiei, am fost încontinuu preocupaţi de asigurarea unui mediu de lucru şi a unui climat de producţie care să ofere maxim de siguranţă. În plus, accesul în companie (fabrică şi birouri) a fost permis numai pe baza controlului de temperatură. Am modificat fluxurile tehnologice astfel încât să existe o distanţă de minim doi metri între persoane, iar acolo unde nu a fost posibilă distanţarea fizică din cauza procesului tehnologic au fost instalate bariere impermeabile conform recomandări OMS”, mai transmit reprezentanții companiei.

20 de angajați ai fabricii de ciocolată, diagnosticați cu Covid-19

Miercurea trecută, 10 iunie, o angajată a fabricii a fost testată pozitiv pentru coronavirus, iar compania a decis să fie testaţi toţi angajaţii.

Astfel că, potrivit unor surse din cadrul Ministerului Sănătăţii, 20 de angajaţi ai fabricii au fost depistataţi cu Covid-19, transmite businessmagazin.ro. Inițial, întreaga secţie în care aceștia lucrau a fost închisă, pentru ca sâmbătă să fie anunțată închiderea fabricii.

DSP Bucureşti a declarat că a fost informată vineri de Kandia Dulce cu privire la rezultatele testărilor efectuate la angajaţii societăţii.



Bilanțul pandemiei de COVID-19 în România este în creștere

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, sâmbătă, ora 13, că 23.730 de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19 la nivel național, dintre care 330 reprezintă cazuri noi de îmbolnăvire, la un număr total de 619.997 de teste prelucrate. Dintre pacienții confirmați cu infecție cu coronavirus, 16.735 au fost declarați vindecați și externați, 1.500 au decedat - dintre care 16 în ultimele 24 de ore - iar 190 sunt internați în secțiile de terapie intensive din țară. Tot în acest bilanț, autoritățile au notat că în prezent, pe teritoriul României, se află în carantină instituționalizată 1.335 de persoane, în timp ce 80.014 sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.