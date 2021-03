Compania Romprest anunță că este gata să pună la dispoziția autorităților toate documentele necesare îndeplinirii misiunilor de control

Compania Romprest anunță prin intermediul unui comunicat de presă că este gata să pună la dispoziția autorităților toate documentele necesare îndeplinirii misiunilor de control, “asa cum a făcut-o de fiecare dată când a fost solicitată” și precizează că, în acest moment, contractul atribuit în urma unei licitații publice deschise în urmă cu 13 ani și încheiat de Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București cu Compania ROMPREST se află în posesia autorităților judiciare:

“Compania ROMPREST Service SA este gata sa puna la dispozitia autoritatilor toate documentele necesare indeplinirii misiunilor de control, asa cum a facut-o de fiecare data cand a fost solicitata.

In legatura cu anuntul facut pe Facebook de primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, care a anuntat ca a predat DNA contractul de delegare a gestiunii incheiat in 2008, contract atribuit-in urma unei licitatii publice deschise in urma cu 13 ani si incheiat de Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului

Bucuresti cu Compania ROMPREST Service SA, precizam urmatoarele: Contractul in cauza se afla in posesia autoritatilor judiciare, el fiind deja predat de catre ROMPREST, prin plangerea penala pe care compania a depus-o in cursul lunii decembrie 2020 impotriva Primarului Sectorului 1.

In luna decembrie 2020, ADP Sector 1, prin incalcarea contractului sus-mentionat, a incheiat un contract paralel cu o firma de casa, Blue Planet Services, "in vederea curatarii strazilor, aleilor si a celorlalte drumuri publice, pe toata perioada starii de alerta, in conditiile legii" (activitate inexistenta in terminologia din materia salubritatii !). Asa zisul prejudiciu mentionat de primarul in functie, respectiv 117 milioane de lei, este invocat in cadrul unei Decizii a Curtii de Conturi in urma unui control efectuat la Primaria Sectorului 1 in anul 2016. Primaria, institutia supusa controlului, nu a contestat in termen Decizia si a folosit-o ulterior pentru a alaca in instanta un act aditional incheiat in anul 2012la contractul de delegare al Romprest, instantele de judecata competente respingand definitiv cererea formulata impotriva Romprest.

Toate sumele platite catre ROMPREST au fost acceptate la plata de catre autoritatea locala in conformitate cu prevederile contractului de delegare si ale actelor aditionale la acesta, toate aprobate prin Hotarare a Consiliului Local al Sectot'ului 1. Toate prestatiile au fost confirmate, iar facturile emise pe baza proceselor verbale au fost aprobate la plata si certificate de directiile primariei abilitate in acest scop.

Compania ROMPREST Service SA nu a primit pana la aceasta ora nicio solicitare din parlea autoritatilor de control, dar ramane la dispozitia acestora pentru a oferi orice documente si explicatii necesare.

Cerem Primarului Clotilde Armand sa puna capat campaniei de defaimare lansate la adresa Compania ROMPREST Service SA, care aduce grave prejudicii societatii in relatiile cu partenerii contractuali.

Iesirile publice denigratoare ale Primarului Sectorului 1, ca si intalnirea pe care a avut-o Clotilde Armand cu infractorul Maricel Pacuraru, patronul Realitatea Plus, si interpusii acestuia, care incearca de cateva luni sa preia controlul asupra societatii folosindu-se de falsuri, de trafic de influenta si de televiziunea proprie, sunt parte a unei campanii lansate impotriva companiei ROMPREST si cerem autoritatilor competente sa cerceteze cu celeritate legaturile actualului Primar cu grupul infractional pe care iI crediteaza fatis”, se arată în comunicatul Romprest.Trei metode pentru a citi mesajele de pe WhatsApp fără ca expeditorul să vadă că i-ai dat cu SEEN