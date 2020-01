Noi detalii privind statuetă de tip Venus, găsită la Piatra Neamț (Poiana Cireșului) de o echipă de arheologi de la Muzeului Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic din Târgoviște și presupusă a fi veche de peste 17.000 de ani. Cercetătorul științific Elena Nițu, de la Muzeului Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic din Târgoviște, a răspuns unor întrebări B1.ro legate de controversele din spatele acestei descoperiri.

Răspunsurile vin în contextul în care B1.ro a publicat miercuri opinia pe acest subiect a Dr Natasha Reynolds, care face studii post doctorale la Universitatea din Bordeaux, după ce inițial am solicitat un punct de vedere de la Asociația Europeană a Arheologilor. Opinia susținută de Dr Natasha Reynolds poate fi citită integral AICI, iar pentru conformitate, la finalul textului, publicăm inclusiv răspunsul în limba engleză oferit de aceasta redacției B1.ro

"Observațiile au fost făcute de unul dintre cei mai buni specialiști din străinate"

"Rep: - Inițial ați declarat că datarea cu carbon 14 a fost făcută la un laborator în SUA și în România la Turnu Măgurele. Acum ați spus că a fost testată de cercetători francezi, ce teste s-au făcut exact pentru a verifica autenticitatea statuetei?

Elena Nițu: - Datările radiocarbon (AMS) au fost făcute pe cărbune și os recoltate din stratul în care a fost descoperită statueta, așa cum se face pentru orice descoperire arheologică. Cele două laboratoare sunt Beta Analytic din SUA și RoAMS de la IFIN-HH Măgurele. Asupra statuetei s-a realizat un studiu de microscopie pentru determinarea urmelor de prelucrare, utilizându-se inclusiv un microscop digital cu fibră optică (Keyence VHX-600), cu putere de mărire de până la 200 de ori. Observațiile au fost făcute de unul dintre cei mai buni specialiști din străinate, dr. Nejma Goutas (CNRS, ArScan, UMR-7041, Ethnologie Prehistorique, Franța), încă din luna iulie, acestea urmând să fie publicate în studii științifice. Urmele observate sunt revelatoare pentru vechimea statuetei. Nu s-a identificat, în niciun caz, folosirea unor unelte contemporane care să sugereze un fals, așa cum s-a declarat în unele interviuri. De asemenea, nu a fost identificată o patină artificială modernă sau stigmate de prelucrare proaspete.

Rep - De ce nu a fost anunțată descoperirea statuetei la Direcția Județeană de Cultură? Domnul Cârciumaru a recunoscut că această statuetă nu a fost descoperită de echipa de cercetare, ce s-a întâmplat de fapt?

Elena Nițu: - Nu am anunțat descoperirea la Direcția Județeană de Cultură pentru că am vrut să așteptăm rezultatele mai multor analize, care să ne certifice vechimea, modul de realizare și să justifice faptul că obiectul este susceptibil de a face parte din patrimoniul cultural național mobil. Domnul prof. univ. dr. Marin Cârciumaru nu a fost pe teren în timpul descoperirii. Cei doi colaboratori au văzut primii statueta, dar nu au intervenit asupra ei, obiectul rămânând in situ până la revenirea noastră. Statueta a fost prelevată de echipa de arheologi. În ziua următoare, au fost continuate săpăturile, cu ocazia cărora s-a constatat existența, la nivelul statuetei, a unei vetre, dar și cărbuni, material osteologic și litic. Nu contestă nimeni faptul că cei doi colaboratori au văzut primii statueta, fiind aproape de marginea depozitului, dar nu ei au scos piesa din săpătură, ci subsemnata împreună cu arheolog Florin Ionuț Lupu. Pentru că s-a vehiculat o informație total greșită, precizăm că a doua zi, în timp ce se efectuau săpăturile arheologice ale stratului respectiv, statueta a fost pusă în poziția ei inițială, fără să fie îngropată, așa cum s-a afirmat. Acest lucru era absolut necesar pentru a se vedea care este poziția ei în raport cu vatra și celelalte artefacte descoperite în nivelul respectiv.

Rep: - Cum comentați urmele/nisele din lateralul statuetei care par specifice unui suport?

Elena Nițu - Urmele laterale pot avea multiple semnificații, putând fi chiar un element de stilizare specific statuetelor târzii, și nu sunt unice în cazul acesta. Mai există și alte statuete paleolitice cu astfel de urme, de exemplu în situl de la Avdeevo. Interpretarea ca fiind urme ale unui suport este total neprofesionistă. Modul de expunere permite vizitatorului să privească piesa în totalitate.

Rep - Ați fi de acord ca statueta să fie testată pentru a se vedea dacă are urme de lucru cu metale așa cum a sugerat arheologul Mircea Anghelinu?

Elena Nițu - V-am explicat mai sus că statueta a fost analizată și nu există nicio urmă de metal sau altă unealtă contemporană. Oricum, este prevăzută realizarea și a altor tipuri de analize.

Rep - Cum comentați asemănarea frapantă cu Venus din Willendorf, deși statuetele sunt din regiuni diferite și le despart 7-8.000 de ani ca datare?

Elena Nițu - Există câteva elemente stilistice asemănătoare cu statueta de la Willendorf, dar și foarte multe diferențe, așa cum se întâmplă în cazul tuturor statuetelor paleolitice. Statueta din Austria este mai volumetrică decât cea de la Piatra Neamț, cea din urmă prezentând mai multe elemente de stilizare, cum ar fi, de exemplu, mâinile și sânii, elemente prin care se deosebesc esențial. A doua observație care trebuie relevată este modul de realizare a spatelui statuetei, dar și profilele, acestea fiind total diferite față de cea de la Willendorf. În privința diferenței cronologice, trebuie avut în vedere că descoperirea de la Willendorf a fost făcută acum peste 100 de ani, iar că noile datări ale locuirii nu sunt atât de vechi (vezi vârste cuprinse între 13.000 și 21.000 BP publicate într-un studiu recent – Wilczynski et al., 2019, în Radiocarbon). Există statuete paleolitice realiste care au vârste apropiate de cea de la Piatra Neamț, cum ar fi o statuetă de la Eliseevich, după cum au fost descoperite și statuete mai tinere.

Rep: - Cum comentați faptul că Mircea Anglelinu și Sorin Nemeti susțin căaceastă statuetă este un fals?

Elena Nițu: Îmi este imposibil să comentez declarațiile unor oameni care nu au văzut niciodată statueta."

Opinia Dr Natasha Reynolds

B1.ro publică mai jos, încă o dată, opinia Dr Natasha Reynolds, care face studii post doctorale la Universitatea din Bordeaux. Publicăm mesajul așa cum l-am primit, în limba engleză, după ce inițial am contactat Asociația Europeană a Arheologilor.



"Thanks for your interest - I'll see if I can help at all.

I actually work on the Gravettian period in Eastern and Central Europe and have done some work on female ("Venus") figurines, although it's not my specialism. I didn't know about the Romania discovery until I saw your email but I presume this is the one you mean?

http://www.rador.ro/2019/12/11/prima-statueta-de-tip-venus-din-romania-veche-de-17-000-de-ani/

https://www.romania-insider.com/romania-venus-paleolithic-statue-controversy

For me, it does look very strange as a "Venus" figure (I don't really like that term but it's ok). Overall there is a lot of variation among these figures and it's rare for two to look strongly alike, especially two from different regions. This one, however, looks a *lot* like the Willendorf figure from Austria. The Willendorf figure, however, is dated to about 25,000-24,000 radiocarbon years ago, i.e. 7,000-8,000 years older than the new figure from Romania is apparently dated to. Also, the new figure looks very flat, which is rather strange.

Mircea Anghelinu, by the way, is someone I hold in high esteem - he is an excellent archaeologist - so if he is criticising the find I would take it seriously. His suggestion that the artefact be examined microscopically for e.g. traces of working with metals is, in my opinion, a good idea.’’