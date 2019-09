Un adevărat exemplu de succes în atragerea de fonduri europene, comuna Ciugud a fost premiată în cadrul unei gale organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Proiectul pentru care a primit acest premiu pare desprins din visele fiecărui român sătul de birocrație. Este vorba de un sistem informatic care face ca orice locuitor al comunei să poată obține rapid orice act de la primărie. Primarul comunei a povestit pentru B1.ro cum a reușit să implementeze un astfel de proiect și ce eforturi financiare presupune un astfel de sistem.

„Comuna Ciugud a primit premiul pentru integritate din partea Ministerului Dezvoltării Regionale. Premiul se datorează implementării în principal a unui proiect finanțat pe fonduri europene, prin Programul Național de Dezvoltare a Capacității Administrative. Este un proiect prin care am implementat un sistem interactiv de management integrat, mai pe românește spus am cumpărat un pachet intergrat de software care ajută, primarul, consiliul local să ia decizii fundamentate dar mai ales asigură transparență decizională. Prin acest proiect am devenit singura comună din România care am implementat un sistem de plată electronică a impozitelor și taxelor locale. Orice cetățean poată să vadă toată masa impozabilă pe care o are", a declarat Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud.

Sistemul este îmbunătățit constant iar cei din Ciugud au început să lucreze la acest proiect încă din 2009.

„Într-o primă fază am investit 100.000 de euro după care am mai investit vreo 20.000 de euro din bugetul nostru pentru a ne dota cu un server foarte performant și cu o rețea inteligentă în așa fel încât colegii să lucreze exclusiv pe această platformă. La ora aceasta un astfel de sistem are și Oradea și Baia-Mare. Noi în cadrul proiectului nu a prezentat strict acest soft, am ajuns să măsurăm efectiv cât timp un cetățean stă la un ghișeu și am ajuns la concluzia că pentru o adeverință cetățeanul nu are voie să stea mai mult de maxim 5 minute. Pentru un certificat de urbanism nu trebuie să aștepte mai mult de 24 de ore, pentru o autorizație de construcție nu are voie să aștepte mai mult de 48 de ore. Pe platforma de online o să ajungem ca în 30 de secunde el să își obțină un certificat. Noi am implementat proiectul din 2009.", a declarat Gheorghe Damian.

Scopul sistemului a fost dincolo de eficientizarea muncii în primărie și facilitarea investițiilor în zonă care nici nu au întârziat să apară.

„Noi avem o zonă de dezvoltare economică de 50 de hectare unde avem aproximativ 30 de firme și 700 de angajați, motorul nostru financiar practic și ei vin la Ciugud datorită relației foarte prietenoase pe care o au între ei, aici găsesc forță de muncă. Administrația publică locală încercăm să fim niște parteneri loiali și corecți. Practic dezvoltarea a început în 2005 când au venit fondurile de preaderare. Au fost proiectele acelea la început mai mici de 30.000 de euro, de 100.000 de euro, practic noi atunci ne-am antrenat, după intrarea noastră în Uniunea Europeană lucrurile au început să fie mult mai simple", spune primarul.

Ciugudul a fost singura comună premiată, restul premiilor au mers înspre municipii și consilii județene. În cadrul galei, Ciugudul a câștigat și premiul de popularitate dar pentru că regulamentul prevede ca o localitate să primească un singur premiu câștigătorul a cedat premiul municipiului Cluj Napoca.