Comunicat de presa / Eliminarea abuziva a unui candidat la alegerile prezidentiale de catre personalul auxiliar al AEP/BEC

Neregulile in activitatea personalul tehnic auxiliar AEP de analiza a candidaturii depuse de catre Bobby Paunescu pentru alegerile prezidentiale au condus la aprobarea de catre Biroul Electoral Central (BEC) a unor date total nereale, in legatura cu documentatia depusa in sustinerea candidaturii si implicit respingerea acestei candidaturi.

Dosarul de candidatura complet, impreuna cu listele cuprinzand semnaturile a 243.000 de sustinatori, a fost depus, conform legii, in data de 22.09.2019, la BEC.

Inregistrarea dosarului la BEC a fost facuta prin declararea si depunerea numarului total de 243.000 de sustinatori. Preluarea intregului dosar, cu toate listele de semnaturi, a fost facuta de catre personalul tehnic auxiliar a AEP, care a efectuat in mod netransparent activitatea de inventariere a listelor de semnaturi si, ulterior, a transmis date nereale BEC, adica a comunicat un numar mult mai mic de semnaturi!

Accesul candidatului a fost permis, de catre personalul tehnic auxiliar AEP, doar dupa incheierea procesului de inventariere, cand i-a fost inmanat spre semnare un document care continea doar 193.000 semnaturi. Pe parcursul intregului proces desfasurat in sediul BEC, toate informatiile care ajungeau la candidat cu privire la totalul sustinatorilor erau contradictorii, situandu-se insa in jurul valorii de 200.000.

Cu ocazia publicarii deciziei BEC, s-a constatat cu stupoare ca numarul total al sustinatorilor, retinut in decizie, a fost de 177.556, cu mult sub numarul de semnaturi ale sustinatorilor predat la depunerea dosarului de candidatura, ba chiar si sub numarul pe care reprezentantii AEP au incercat sa il impuna initial candidatului spre asumare.

Pe tot parcursul procesului de inventariere a listelor de sustinatori, personalul tehnic auxiliar AEP a avut controlul deplin asupra tuturor listelor preluate si, astfel, nu s-a putut verifica modul in care toate aceste liste au fost manipulate; a fost si este imposibil de asumat si de acceptat rezultatul unei astfel de numaratori, care a viciat in mod grav si decisiv rezultatul.

Fapt pentru care somam public Biroul Electoral Cental sa faca publice cererea de inscriere, in care se vede ca Bobby Paunescu a depus semnaturile a 243.000 de sustinatori si procesul verbal de numarare a voturilor, prin care se vede dezinformarea personalului tehnic auxiliar AEP.

“Impreuna cu asociatiile si organizatiile pe care le conduc si din care fac parte ne vom lupta cu acest sistem mafiot. In primul rand, vom lupta pentru dreptul fiecarui roman care vrea sa faca ceva pentru tara lui, care mai crede in Romania.

Astazi, dupa cum vedeti prin acest exercitiu, prin expunerea publica a ceea ce mi s-a intamplat in ultimele zile, este dovada clara ca lucrurile nu stau deloc bine. Este evident ca daca nu esti parte din sistemul lor mafiot - si aici nu generalizez, sunt constient ca exista si oameni de calitate, oameni de buna credinta - poti fi eliminat.

Acesta este motivul pentru care am decis sa va vorbesc astazi despre experienta mea si sper sa o faca cat mai multi, sa ia atitudine, pentru a da o sansa de redresare tarii noastre.

Eu inca mai cred in Romania, eu inca mai cred ca ei, si ma refer la cei care blocheaza cursul normal al unei candidaturi, nu reprezinta majoritatea, nu ne reprezinta pe noi cei care vrem sa facem ceva pentru viitorul nostru, al dumneavoastra si al copiilor dumneavoastra.

Si invit cu aceasta ocazie pe toti cei care cred ca putem schimba aceasta stare de fapt, sa se implice, indiferent de partid, aliante sau crezuri politice. E momentul sa ne comportam ca niste romani carora le pasa de tara si de oamenii ei, este clar ca trebuie sa ne mobilizam, e timpul sa credem si sa actionam”, a precizat Bobby Paunescu.