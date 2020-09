Concediile medicale, greu de acord celor infectaţi cu coronavirus. Mulți refuză internarea. Medic: „Solicităm CNAS un răspuns prin care să acoperim vidul legislativ” (VIDEO)

Concediile medicale pentru cei infectaţi cu coronavirus sunt greu de acordat. Asta pentru că mulţi dintre ei refuză internarea și se izolează acasă. Unii fără simptome, alții cu forme ușoare. Legea spune că medicul de familie are nevoie de evaluarea clinică și de etapele impuse de lege pentru a acorda concediu de incapacitate temporară de muncă. În acest haos generalizat, aproape 500 de medici din Timișoara cer un răspuns punctual de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, informează B1 TV.

Probleme cu acordarea concediilor medicale bolnavilor COVID-19

Problemele pornesc de la faptul că regulile care se aplică bolnavilor de COVID-19 se bat cap în cap cu cele pentru acordarea concediilor medicale. Pe de o parte persoana infectată are dreptul să aleagă izolarea la domiciliu în caz de infectare, iar pe de altă parte medicul are nevoie de evaluarea pacientului în spital și decizia Direcției de Sănătate Publică (DSP).

Mii de persoane care au ales să nu fie internate în spital au întâlnit deja această problemă. Debusolate, aproape 500 de cadre medicale din Timișoara cer explicații de la CNAS privind condițiile în care se acordă concedii medicale persoanelor infectate cu SARS-CoV-2.

„Următorul pas este să solicităm CNAS (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) un răspuns prin care să putem acoperi vidul legislativ”, a afirmat Aliona Ioana, vicepreședinte al Patronatului Medicilor de Familie (PMF) din Timiș, pentru TVR.

În același timp, medicii de familie sunt presați și de angajatori să elibereze concedii medicale pentru cei aflați acasã.

„Din data de 21 sunt presată în continuu să îi dau concediu medical, eu nu am decizie, deci nu am cum, nu am o bază. Am scris la DSP, am spus tot cazul”, a declarat și Adina Popescu, medic de familie, pentru TVR.

Potrivit legii, atât concediul medical acordat pentru izolare sau carantinare cât și cel acordat pentru internarea în spital este plătit integral și poate fi prelungit până la 90 de zile.SURPRIZĂ! VESTEA MOMENTULUI. Săptămâna de lucru se REDUCE la 4 zile, din cauza COVID-19

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Medicii se așteaptă la un număr tot mai mare de persoane infectate cu coronavirus

Cu întoarcerea oamenilor din concedii, redeschiderea resaurantelor de la 1 septembrie și începerea școlii de la 14 septembrie, medicii se așteaptă ca numărul cazurilor zilnice de coronavirus să crească.

Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, a declarat că se așteaptă la peste 2.000 de infectări pe zi.

Medicul a mai spus că sistemul sanitar e „pus sub presiune în toată țara”, paturile din secțiile de Terapie Intensivă „se umplu vertiginos”, iar numărul deceselor nu dă semne să scadă.

Acesta a precizat că pericolul cel mai mare, odată cu începerea noului an școlar, este că elevii care se vor infecta vor transmite virusul bunicilor, persoane foarte vulnerabile: „Ne este frică să nu avem o transmitere în rândul vârstnicilor foarte crescută, lucru care va fi devastator pentru toate familiile, să zic așa. Am temerea în primul rând că chiar dacă copilul se va infecta, va transmite la bunici și după aceea am temerea că mă voi infecta chiar eu”.

Bilanțul epidemiei de coronavirus în România a ajuns la 87.540 infectări și 3.621 decese. În ultima zi au fost depistați pozitiv încă 755 de oameni, din 6.943 de teste, iar 43 de pacienți COVID-19 au decedat. Peste 500 de pacienți sunt internați în secțiile de Terapie Intensivă.