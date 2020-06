Concedii pe litoralul românesc: Mamaia, preţuri mai mari decât în Tenerife (VIDEO)

Deși autoritățile fac apel la solidaritate pentru turismul intern, în contextul în care acest sector a fost cel mai puternic lovit de pandemia de coronavirus, iar administratorii din regimul hotelier dau asigurări că în acest an prețurile nu se scumpesc, dinpotrivă, vor fi mai multe oferte speciale, mediul online a fost invadat cu fotografii care demonstreză contrariul. Astfel că, potrivit acestora, în vara anului 2020, un sejur la Mamaia este mai scump decât unul în Tenerife.

Potrivit unei simulări făcute de Adevărul pe un site de rezervări online, un sejur de 6 zile cu mic dejun inclus, hotel de patru stele, perioada 1-6 august, în Mamaia şi în Playa de Las Americas din Tenerife aduce diferențe mari de preț.

Mai precis, pe litoralul românesc ofertele pleacă de la 2.485 de lei și ajung la 6.900 de lei, în timp ce, în Tenerife ofertele pornesc de la 1.800 de lei și ajung la 4.900 de lei.

Și pentru un sejur cu all inclusive oamenii sunt nevoiți să plătească mai mult în stațiunea de la malul Mării Negre. Astfel, la Mamaia, o ofertă la all inclusive ajunge la 7.029 de lei, iar în Tenerife ofertele pornesc de la 3.182 de lei și ajung la 6.870 de lei.

