Concert caritabil pentru salvarea animalelor, vineri, în București

Concert caritabil pentru animale, în București, vineri, 22 noiembrie, de la ora 20.00.

Toți cei care doresc să facă o donație pentru patrupedele aflate în grija Asociației Hope sunt invitați la Hidden, o locație intimă și plăcută, din strada Cornescu 4, zona Dorobanți, pusă la dispoziție de Mihai Drăgușin.

Pentru doar 15 lei, taxa de intrare, puteți petrece o seară frumoasă și în același timp puteți ajuta un prieten necuvântător.

În incinta localului va fi o cutie de donații, pentru cei care vor să ajute suplimentar la întreținerea animăluțelor aflate la Asociația Hope București, potrivit organizatoarei evenimentului, Cătălina Tutulan.

Concertul va fi susținut de Tallina, pe numele ei real Andreea Cătălina Tuca, artist pe care Mango Records și DOMG ( Dorian Oswin și Mihai Gruia) mizează mult în perioada următoare.

“Dorian Oswin - Tallina are un timbru aparte, are o voce care se potrivește foarte mult cu stilul nostru compozițional, ne înțelegem bine și credem mult în viitorul ei. Ne dorim să facem parte din cariera ei și încercăm să o ajutam cât mai mult pe acest drum frumos pe care și l-a ales. Artista are deja două single-uri lansate împreună cu echipa Cat Music. Single-ul de debut este "Inima te vand", iar cel de-al doilea se numește "Indigo"”, transmit colaboratorii artistei..

Concertul va dura 30 min, iar Tallina va fi acompaniată de Andrei Paul Calin ( chitarist și cajonist) și Andrei Cristea (chitarist).