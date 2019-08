Concurs cu SCANDAL la Radio Oltenia-Craiova: O jurnalistă contestă rezultatul și susține că la interviu i s-a cerut să spună cine ține banii în casă și să recite poezii

Concurs de angajare cu scandal la Radio Oltenia-Craiova. Jurnalista Luiza Gheorghița Paraschivu, cu o experiență de peste 15 ani în presă, a contestat concursul la care a fost respinsă, după ce la proba interviului, aceasta susține că i-au fost adresate întrebări care nu aveau legătură cu cerințele concursului, informează Libertatea.

În contestația depusă, aceasta menționează că membrii comisiei au întrebat-o printre altele următoarele: ”Unde lucrează soțul?”, ”Cine ține banii în casă?” sau ”Soțul tău are vreodată dreptate?”. De asemenea, Luizei Gheorghița Paraschivu i s-a cerut să recite o poezie și să menționeze câte un defect al fiecărui membru din comisie.

”Eu am fost la concurs cu alte 9 persoane. La ultima probă, interviul, am rămas 4. Eu, fostă la TVR, şi alte 3 persoane care erau din radio. Chiar am avut încredere că va fi un interviu corect. Apoi au început întrebările care nu aveau nicio legătură cu concursul. În paralel, cei din comisie, în frunte cu directorul Mogoșeanu, fumau! M-au pus să recit o poezie. I-am întrebat de ce, nu mi-au răspuns. OK, spun «Cățeluş cu părul creț». A urmat un dialog cu directorul Mogoşeanu. -Dar una mai nouă nu ştiți? Ceva de Eminescu? -OK. Ce te legeni, codrule? Luceafărul? -Da, bine, ne ziceți Luceafărul, strofa aia pe care o ştiu toți!

La un moment dat, m-a întrebat de ce am plecat din TVR. Am spus motivele profesionale, le-am enumerat. Apoi, când am spus că au existat şi personale, am punctat că nu pot detalia. Domnul Mogoșeanu s-a enervat şi a lovit cu palma în masă, «dacă te apucă motive personale și la noi și ne lași postul descoperit după 3 săptămâni?»”, a povestit jurnalista pentru Libertatea.

Pe de altă parte, șeful Societății Române de Radiodifuziune (SRR), Georgică Severin a declarat, pentru sursa citată, că se vor face verificări în acest caz începând de săptămâna și că va fi audiat și directorul Mogoșeanu după ce se va întoarce din concediu.

”Noi avem acum doar ce spune una dintre părți, va trebui să audiem și cealaltă parte (n.r. – directorul Mogoșeanu), care este în concediu și pe care trebuie să-l așteptăm să revină. Vom vedea ce a fost acolo”, a spus Georgică Severin pentru Libertatea.