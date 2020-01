O tânără din Bacău a fost trimisă după gratii pentru că a comandat un telefon pe eMag și nu l-a mai plătit

Judecătoria Bacău a condamnat-o la 1 an și 2 luni de închisoare pe o tânără de 26 de ani care a încercat să păcălească eMag prin a comandat un telefon pe alt nume și a nu îl mai plăti. La 5 ani de la comiterea faptelor, magistrații au găsit-o vinovată și au trimis-o după gratii pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Ancheta a fost îngreunată deoarece în cauză au fost dispuse mai multe expertize grafologice, existând suspiciunea că la înşelăciune a participat şi un angajat al unei firme de curierat. În urma administrării tuturor probelor, s-a stabilit că vinovată este doar tânăra de 26 de ani.

Escrocheria a fost comisă de tânără după ce a procurat o copie după copia cărţii de identitate a unei femei din Bacău pe numele căreia a plasat comanda pe eMag, achiziţionând un telefon Samsung S6, în rate, pe care ulterior nu l-a mai plătit. Femeia pe numele căreia s-a realizat comanda a fost executată silit pentru telefonul respectiv, deşi nici nu l-a comandat, nici nu l-a primit ea, scrie Adevărul.

Escrocheria a ieşit la iveală după ce IFN-ul care a asigurat plata în rate a înştiinţat titulara de drept că trebuie să plătească ratele la telefonul achiziţionat de pe Emag. Femeia, care se afla în căutarea unui loc de muncă în străinătate, a suferit un şoc, anunţându-şi fiica despre situaţie. Aceasta din urmă a realizat că mama ei a fost victima unei înşelăciuni, dându-şi seama şi cine este autorul.

Fiica persoanei vătămate a relatat anchetatorilor că nu cu mult timp în urmă a oferit o copie după cartea de identitate a mamei sale unei tinere care a asigurat-o că îi poate găsi un loc de muncă în străinătate, dar că are nevoie de copie de acte, pentru a se întocmi formalităţile.

Aceasta a recunoscut că a comandat telefonul de pe Emag, asigurând-o că va achita contravaloarea telefonului. Lucru care nu s-a mai întâmplat. Audiată de poliţişti, femeia şi-a recunoscut faptele, afirmând că a aplicat pentru achiziţionarea telefonului în rate Cetelem după ce a făcut rost de o adeverinţă de salariat în alb, semnată şi ştampilată, pe care a completat-o cu datele femeii a cărei copie de buletin o avea.

Tânăra a fost trimisă în judecată pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Pentru că s-a sustras procesului penal, judecătorii au dispus condamnarea acesteia în regim de detenţie: un an pentru înşelăciune şi şase luni pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, pedeapsa rezultantă fiind de un an şi două luni.