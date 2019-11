CONDAMNAREA MOMENTULUI: Fostul primar al Timișoarei, trei ani de închisoare. Sentința e DEFINITIVĂ! (FOTO)

Judecatorii CA au admis in parte apelul DNA si au decis condamnarea la cate trei ani cu suspendare a lui Gheorghe Ciuhandu, fostul primar al Timisoarei, a lui Ioan Cojocari, fostul secretar al primariei, a Smarandei Haracicu, fost director economic in Primaria Timisoara, si a Violetei Mihalache, fost director al Directiei de Comunicare, pentru abuz in serviciu, scrie Opinia Timișoarei.

In plus, Ciuhandu are prevazuta o perioada de supraveghere de 4 ani si 120 de ore munca in folosul comunitatii, iar Haracicu si Mihalache la cate trei ani sub supraveghere si cate 90 de ore de munca in folosul comunitatii. Ioan Cojocari a primit si el zile de munca in folosul comunitatii, dar si interzicerea unor drepturi.

In ceea ce il priveste pe fostul primar Gheorghe Ciuhandu, acesta va trebui sa lucreze in folosul comunitatii fie la Horticultura, fie la Directia de Sanatate Publica.

Cei condamnati au de platit, in solidar cu clubul de fotbal, 27 de milioane de lei, adica aproape 6 milioane de euro, reprezentand prejudiciul stabilit de instanta

Decizia Curtii de Apel Timisoara este una definitiva.

In prima instanta, la Tribunalul Timis, Gheorghe Ciuhandu fusese achitat. in acest dosar, fostul primar al municipiului Timisoara, Gheorghe Ciuhandu, si fostul viceprimar Adrian Orza, dar si alti functionari ai Primariei Timisoara au fost trimisi in judecata de DNA pentru asocierea cu echipa patronata de Marian Iancu. Poli Timisoara a primit in acea perioada zeci de milioane de lei ajutor din partea autoritatilor locale.

Potrivit DNA, in cursul anului 2008, Gheorghe Ciuhandu, la acea data primar al municipiului Timisoara, si Ioan Cojocari, secretar al Consiliului Local Timisoara, uzand de prerogativele conferite de functiile ce le indeplineau, au incalcat normele legale in vigoare ce reglementeaza posibilitatea virarii unor sume de bani de la bugetul Consiliului Local Timisoara in contul S.C. Politehnica Timisoara S.A. (fosta S.C. Fotbal Club Timisoara S.A., fosta S.C. Politehnica 1921 Stiinta Timisoara & Invest S.A.)”.

Potrivit anchetatorilor, Gheorghe Ciuhandu, impreuna cu Smaranda Haracicu si Violeta Mihalache, au semnat un ”contract de asociere”, in baza caruia a fost alocata anual, pe o perioada de trei ani, suma de 9.000.000 lei, ”pentru sprijinirea echipei de fotbal Politehnica Stiinta Timisoara”, iar secretarul a avizat pentru legalitate H.C.L. nr. 127/2008 in baza careia era alocata anual suma mentionata mai sus.

Ceilalti functionari implicati in Dosarul Poli au fost achitati.