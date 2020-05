Condamnat la închisoare pe viață, eliberat în perioada pandemiei. Dezvăluirile cutremurătoare ale criminalului în serie

Marius Csampar este unul dintre cei mai cunoscuți infractori din România. Criminalul în serie fost condamnat la detenție pe viață, iar pandemia de coronavirus a fost biletul său către libertate, notează Libertatea.

Marius Csampar a fost condamnat pentru omor deosebit de grav, la 99 de ani de închisoare, în anul 2000. Totodată, i-a fost interzis dreptul de a rămâne pe raza municipiului București, timp de 5 ani după executarea pedepsei.

Prima tâlhărie a lui Marius Csampar, la 14 ani

Criminalul care a îngrozit România a rămas orfan de la vârsta de 12 ani. A absolvit doar 8 clase, iar la 14 ani a dat prima spargere, într-o tutungerie. Fiind minor, s-a ales doar cu o amendă penală. 3 ani mai târziu a jefuit un restaurant din București, împreună cu gașca sa. A fost prins și a fost închis într-un centru de reeducare, pentru doi ani de zile. După ce a ieșit, s-a reapucat de tâlhării: acționa într-o bandă de la Gara de Nord, care fura de la călătorii din trenuri.

Prima crimă a lui Marius Csampar, la vârsta de 19 ani

De la furt la crimă, drumul a fost foarte scurt pentru Marius Csampar. A omorât primul om la vârsta de 19 ani. Era un „homeless", care a asistat la o spargere a lui Csampar, la un magazin din cartierul Titan. Omul străzii, Mitică, și-a cerut partea, pentru a nu anunța poliția.

Lui Csampar nu i-a plăcut să fie șantajat, motiv pentru care a stabilit o întâlnire cu Mitică într-un canal de termoficare, unde, împreună cu prietenul Victor Penciu, l-au bătut cu pumnii, picioarele și cu un levier, până când a murit. Mai mult, l-a decapitat. Asta se întâmpla în anul 1994, iar victima a fost găsită 4 ani mai târziu, într-un canal.

„L-am apucat cu mâna de cap şi cu mâna dreaptă i-am tăiat complet capul, pe care l-am aruncat în lacul IOR, iar corpul l-am ascuns într-un canal. Locul exact sau mai multe detalii le voi prezenta când voi fi dus la locul faptei”, este declarația lui Csampar, din dosarul 1109/2000 – Tribunalul Bucureşti.

A doua crimă a lui Marius Csampar

După ce l-a omorât pe Mitică, Csampar a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru tâlhărie, dar a fost eliberat condiționat după doi ani. După eliberare, a comis a doua crimă. Cea de-a doua victimă a fost Nicolae, tot om al străzii. Partener de tâlhării cu Csampar, Nicolae ar fi făcut greșeala de a pune câteva lucruri deoparte.

„M-am încălecat peste el şi l-am lovit cu una dintre cărămizi în zona capului. În timp ce loveam, mi-a scăpat cărămida din mână şi am luat o altă cărămidă, cu care am continuat să lovesc tot în cap. Am aruncat cărămida în timp ce mă ridicam de pe el, i-am mai dat câteva picioare”, a povestit Csampar.

Csampar a fost cel care a anunțat poliția. Deși ele era singurul suspect, crima a rămas cu autor necunoscut timp de doi ani.

A treia crimă a lui Marius Csampar

La două luni după crima de la cinematograful Feroviarul, Csampar a ucis din nou, o bătrână din Balotești. Lucheria P. Avea 85 de ani, iar Csampar locuise la ea, în gazdă. A intrat în casă peste ea, i-a luat banii – 95.000 de lei și a bătut-o. Din cauza traumatismelor, femeia a murit în spital.

„E singura de care-mi pare rău. Pentru că nu am vrut să se întâmple asta. N-am vrut s-o omor, am vrut doar să-i iau banii. Mai mult de-atâta, stătusem la ea-n gazdă şi eu am fost nesimţit, fiindcă femeia m-a ajutat cât am stat la ea în gazdă”, este mărturia lui Csampar, în cartea „Viețașii de pe Rahova”, de Eugen Istodor.

A patra crimă a lui Marius Csampar

Csampar a comis a patra crimă tot în interiorul unei rețele de canalizare. Se întâmpla în 1997, sub stadionul Olimpia. Împreună cu Fănică, Marius Csampar l-au omorât pe Virgil, care l-ar fi „turnat” la poliție, pentru crima din Balotești. La 4 zile de la comiterea faptei, Csampar s-a predat singur la poliție. Doi martori asistaseră la altercație, deci nu avea șanse de scăpare.

În 1997, Csampar a fost trimis în judecată pentru omor deosebit de grav și condamnat la 20 de ani de închisoare. După finalizarea probatoriului, a fost pus sub acuzare și pentru celelalte 3 crime. Astfel, pe 26 octombrie 2000, Curtea de Apel București l-a condamnat la închisoare pe viață.

Marius Csampar: „Totul e frumos și schimbat"

Marius Csampar a început să ceară eliberarea condiționată. Cea mai recentă solicitare a fost pe 30 aprilie, în plină stare de urgență, în contextul pandemiei de coronavirus. Și se pare că a fost cu noroc...

„Petentul condamnat a arătat că se află la a șasea analiză a comisiei, iar în perioada amânării a avut un comportament bun, prestează activități lucrative, muncind câte 10 ore pe zi pentru a dezinfecta secția”, se arată în Sentința Penală 449/2020 a Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin.

În vârstă de 45 de ani, Csampar locuiește în prezent la un motel. „Totul e frumos şi schimbat. Sper ca de data asta să preţuiesc libertatea pt totdeauna”, a notat Csampar pe pagina sa de Facebook.