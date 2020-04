Prima zi de Paște a fost marcată de o serie de scandaluri care au avut loc în mai multe zone din țară. Polițiștii au fost nevoiți să intervină duminică în cartiere din București, Ploiești și Săcele pentru a aplana conflictele izbucnite pe fondul consumului de alcool. Oamenii legii au intervenit în forță și au tras focuri de armă în aer pentru a calma spiritele.

Intervenție în forță în Capitală. Scandal aplanat cu focuri de armă

În ciuda restricțiilor impuse de autorități, zeci de oameni au ieșit să petreacă pe stradă, în cartierul Rahova din București. Totul s-a terminat însă cu focuri de armă trase de polițiști. Aceștia au fost chemați să intervină într-un scandal iscat pe străzile Capitalei între mai multe persoane aflate în stare de ebrietate.

”În jurul orei 20.45, am fost sesizați prin 112 și la fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de Poliție, cărora le-au venit în sprijin echipe ale Serviciului de Acțiuni Speciale și jandarmi. Mai multe persoane, se pare, sub influența băuturilor alcoolice, au intrat într-un conflict care a degenerat în violență”, a declarat Diana Sarca, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei, pentru B1 TV.

După intervenția în forță a autorităților, în total, 37 de persone au fost conduse la audieri, iar nouă dintre acestea au fost reținute pentru comiterea infracțiunilor de ultraj și tulburarea liniștii publice.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Polițiștii, atacați cu diverse obiecte, într-un cartier de la periferia Ploieștiului

Un scandal a avut loc și într-un cartier de la periferia Ploieștiului. Și aici, polițiștii au intervenit pentru aplanarea unui conflict izbucnit tot din cauza consumului de alcool. Însoțiți de mascați, polițiștii au intervenit în noaptea de duminică spre luni în cartierul Mimiu, de la periferia orașului. Ofițerii au încercat să calmeze spiritele, însă au fost întâmpinați cu obiecte aruncate în direcția lor. Mai multe persoane au fost conduse la secție, pentru a fi audiate.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Scandal cu furci, topoare și bâte în orașul brașovean Săcele

Cele mai violente imagini din prima zi de Paște au venit, însă, din orașul brașovean Săcele, acolo unde mai multe familii s-au luat la bătaie cu furci, topoare și bâte, iar cineva chiar a vrut să intre cu mașina în rivali. Scandalagii s-au năpustit cu tot ce aveau la îndemână asupra mașinii.

”Unul dintre polițiștii aflați la fața locului a folosit armamentul din dotare, respectiv a executat două focuri în plan vertical în vederea stabilirii unui climat optim de siguranță publică”, a declarat Nadia Olaru, purtător de cuvânt al IPJ Brașov.

După aplanarea conflictului, mai mulți oameni au fost duși la secție, iar o persoană a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

”În urma cercetărilor, polițiștii au depistat și identificat 18 persoane ce au fost implicate în cauză. Toate acestea au fost duse la sediul Poliției pentru a fi audiate în vederea lămuririlor tuturor împrejurărilor de fapt și în vederea stabilirii răspunderii judiciare. În urma conflictului, șase persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar o persoană a fost transportată la spital, refuzând internarea”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Forțele de ordine au fost atacate cu pietre, la Hunedoara

Un scandal a avut loc și sâmbătă, în cartierul Micro 6 din nordul municipiului Hunedoara. Potrivit polițiștilor, totul a început în contextul verificării respectării restricțiilor de carantină. Un bărbat aflat în strate de ebrietate și care nu avea documentele la el a fost reținut, ceea ce a provocat furia celor prezenți la fața locului, potrivit Hunedoara Liberă. Iar polițiștii au fost atacați cu pietre și alte obiecte contondente, după reținerea bărbatului.

În acest caz, patru persoane au fost reținute duminică după ce au fost duse la sediul Poliţiei Municipiului Hunedoara, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara. Acestea sunt acuzate de ultraj, distrugere si tulburarea ordinii si liniştii publice. Ceilalți scandalagii au primit amenzi în valoare de 9.000 de lei.