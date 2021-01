Consiliul de administrație de la TAROM a fost schimbat (VIDEO)

Consiliul de administrație de la TAROM a fost schimbat, informează B1 TV. Astfel, la conducerea companiei naționale au fost instalați trei noi membri. Este vorba despre Țîra-Rădulescu Costin, Bunea Cătălin și Alexandru Moglan.

”Fiecare ministru care vine impune câte un consiliu de administrație, indiferent că se numește TAROM, CFR Marfă sau CFR Călători, ROMASTA sau Compania de Aeroporturi București. CFR Marfă și TAROM sunt Cenușăresele transporturilor în contextul în care TAROM a fost ani buni vaca de muls. Ieri, în mare secret, adunarea generală a acționarilor a decis sschimbarea unor membri din Consiliul de Administrație. Au rămas domnul George Rotaru, domnul Petre Neașca și domnul Mironel Panțuroiu. În schimb în locul lui Traian Preoteasa, Carmen Moraru și al lui Silviu Nate au fost numiți Țîra-Rădulescu Costin, Bunea Cătălin și Alexandru Moglan. (...) Sunt 7-8 ani de când din Consiliul de Administrație al companiei TAROM fac parte tot felul de oameni care n-au nicio legătură cu aviația, probabil sunt puși pentru anumite voturi sau pentru anumite decizii radicale”, a explicat Ștefan Etveș, realizatorul emisiunii ”Drumurile noastre” de pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.