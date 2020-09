Consiliul Europei: România, atenționată că nu recunoaște legal relațiile între persoanele de același sex

Comisarul pentru drepturile omului din cadrul Consiliului Europei a punctat, într-un document, absența recunoașterii legale a relațiilor între persoanele de același sex din România.

Comisarul Mijatović: ”Cuplurile stabile de același sex, cu sau fără copii, fac parte din diversitatea bogată a familiilor care alcătuiesc societățile noastre”

„Comisarul și-a publicat observațiile scrise la Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu privire la cazul Florin Buhuceanu și Victor Ciobotaru și alte 12 cazuri împotriva României, care se referă la absența unui cadru legal pentru recunoașterea relațiilor stabile de același sex”, potrivit unui comunicat oficial publicat de Consiliul Europei.

Comisarul Mijatović subliniază că cuplurile stabile de același sex, cu sau fără copii, fac parte din diversitatea bogată a familiilor care alcătuiesc societățile noastre - indiferent dacă un stat le recunoaște sau nu. Ea subliniază că, în absența unei astfel de recunoașteri, totuși li se interzice să se bucure pe deplin de dreptul lor la viața privată și de familie, așa cum este garantat de Convenția europeană a drepturilor omului (articolul 8) și că acest lucru are un impact substanțial asupra vieții lor.

Comisarul precizează că statele ar trebui să permită cuplurilor de același sex o recunoaștere juridică eficientă și nediscriminatorie sub formă de căsătorie civilă, uniuni civile sau parteneriate înregistrate, în conformitate cu jurisprudența Curții. O astfel de recunoaștere, adaugă ea, trebuie să ofere un cadru clar și previzibil și să fie suficient de cuprinzătoare pentru a acoperi nevoile unui cuplu într-o relație stabilă în toate aspectele vieții.

Mijatović subliniază consensul în creștere din Europa cu privire la această problemă, 30 de state membre ale Consiliului Europei oferind în prezent recunoaștere legală pentru cuplurile de același sex într-o formă sau alta. Ea menționează că absența consensului la nivel național nu poate fi considerată un argument valid pentru a refuza recunoașterea legală cuplurilor de același sex.

Oficialul concluzionează că „principiul egalității în fața legii impune ca recunoașterea legală să fie disponibilă partenerilor de același sex” și că „absența recunoașterii legale pentru cuplurile de același sex constituie discriminare pe motiv de orientare sexuală”.

Amintim că, potrivit unui raport al Comisiei Europeane împotriva Rasismului și Intoleranței dat publicității la Strasbourg, comunitatea LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transgederi; n.r.), romii, maghiarii și în general minoritățile, sunt vulnerabile în fața majorității, iar discursul de incitare la ură, rasist și intolerant, ținut în public ori pe internet rămâne o problemă larg răspândită în România.

La începutul anului 2019, asociația ACCEPT și șapte cupluri gay au dat în judecată statul român la CEDO și au cerut recunoașterea legală a familiilor lor în România.

Asociația ACCEPT și cele șapte cupluri au reclamat faptul că statul român şi-a încălcat obligaţia pozitivă de a acorda o formă de recunoaştere şi protecţie legală familiilor formate din cupluri de persoane de acelaşi sex.

”Mai mult, am argumentat existenţa unui tratamentul discriminatoriu prin care statul român, în mod activ, a modificat cadrul juridic după anul 2009 pentru a preveni obţinerea unei forme de protecţie juridică de către aceste cupluri. Am invocat încălcarea art.8 şi 14 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (CEDO), respectiv dreptul la viaţă privată şi de familie şi dreptul de a nu fi supus discriminării pe criteriul orientării sexuale şi am cerut aplicarea precedentului din cauza Oliari şi Alţii contra Italiei (21 iulie 2015)”, a declarat, la acel moment, Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului și membră a ACCEPT.

