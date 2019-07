Consiliul Local Craiova i-a retras titlul de cetăţean de onoare caricaturistului Ştefan Popa Popa’s

Consiliul Local Craiova a decis, joi, să-i retragă titlul de cetăţean de onoare al municipiului lui Ştefan Popa Popa’s, informează gds.ro. Singurul consilier local care s-a opus acestei decizii a fost Dumitru Mănescu.

Hotărârea a fost luată după declarațiile carocaturistului, referitoare ”ciurucurile Olteniei", care au invadat Timișoara.

“La ora actuală Timişoara este invadată de olteni. Asta am observat eu la maşini. Toate sunt de Dolj, de Gorj, de Mehedinţi. (...) Pe mine nu mă interesează ce pierd. Eu nu am venit aici să câştig, să mă agreeze lumea. Pe stradă se juca copilul sârb, cu copilul maghiar şi toţi ştiau patru limbi în Timişoara. Acum, toată lumea vorbeşte fusei, mă dusei”, a spus Popa’s.

Ulterior, Ştefan Popa Popa’s a declarat pentru B1.ro că afirmația sa a fost scoasă din context, dar a criticat din nou comportamentul anumitor olteni.

"Este o înțelegere greșită, eu m-am referit la acei olteni care au venit la Timișoara și în aceeași frază am spus că sunt și olteni foarte de valoare care au venit la Timișoara, chiar mama mea este olteancă. Deci după părerea mea fac o mare greșeală pentru că eu nu m-am referit la olteni în general, eu m-am referit la această entitate. Eu am și prieteni olteni, am și cunoștințe și mi se pare că se pripesc și se grăbesc fără să aibă și punctul meu de vedere."

Întrebat dacă a fost contactat din Slatina sau Craiova, Ștefan Popa Popas a declarat că i s-a spus că declarația sa a stârnit controverse în spațiul public.

"Eu fiind în concediu mi s-a dat telefon de către diferiți prieteni din orașele respective și mi-au spus că a început acolo o isterie pentru că s-a lăsat partea aceasta că eu aș fi declarat numai că sunt veniți în Timișoara numai olteni, cum să spun, nu chiar cei mai reușiți. Au stricat, pentru că era vorba în interviu de structura culturală a timișorenilor, eu fiind ambasador al Timișoarei. Am spus că sunt puțin bulversat pentru că s-a schimbat cultura.

Am stat o săptămână în centrul Timișoarei să fac portrete gratis la lume și toți la coadă vorbeau cu "fusei" și "mă dusei" și nici unul nu spunea când se așeza la mine "bună ziua" sau "permiteți să stau jos?" și când primeau caricatura nici unul nu mi-a mulțumit, ceea ce înseamnă lipsă de cei șapte ani de acasă. Eu nu am jignit nici un om de valoare, din contră am prieteni foarte mulți olteni, oameni de valoare. Eu m-am referit la această categorie care a venit în Timișoara și a făcut această tevatură și am dat și exemplu, pentru că întotdeauna îmi place să vorbesc și să și subliniez ceea ce spun.

Mi se pare prea mult ceea ce fac pentru că eu am obținut aceste titluri pe linie culturală și eu nu i-am jignit decât pe cei care au făcut prostii în Timișoara. De unde interpretarea asta că eu nu îmi recunosc originea? Ei nici pe Brâncuși nu vor să îl primească, când Brâncuși a spus "Când am plecat v-am lăsat săraci și proști și când am venit v-am lăsat și mai săraci și mai proști". Eu cred că este o greșeală și acolo pentru că este o interpretare greșită a oltenilor. Brâncuși este o mare valoare și trebuie adus în țară așa cum de fapt merită", a spus Ştefan Popa Popa’s.