Un camion plin cu pui congelați a luat foc în Constanța (VIDEO)

Un autotren încărcat cu pui congelaţi a luat foc, joi noapte, la ieşirea de pe autostrada A2 către A4.

Șoferul a pierdut controlul volanului, iar autotrenul s-a răsturnat în afara carosabilului. Conducătorul auto a ajuns la Spitalul de Urgență din Constanța.

La faţa locului au ajuns echipaje de pompieri, poliţişti şi ale Secţiei Autostrăzi a DRDP Constanţa.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.