Condiții mizerabile la un târg de Crăciun din Constanța: Neregulile găsite de Protecţia Consumatorului (VIDEO)

Mâncare gătită în lighean, vase de bucătărie nespălate, condiţii de depozitare neconforme şi prepararea unor produse în condiţii care pot pune în pericol sănătatea consumatorilor. Acestea sunt doar câteva dintre neregulile descoperite de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, la un târg de Crăciun. În urma acestor controale, două tarabe au fost închise, informează B1 TV.

Comisarii au descoperit că o parte din produsele care erau vândute constănțenilor se preparau în condiții mizerabile.

