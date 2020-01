Constanţa: Un bărbat a furat de la o tânără Crucea de Bobotează (VIDEO)

Şi crucea de Bobotează a ajuns să se fure, a susținut preotul Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, după ce o tânără a prins una dintre cele trei cruci aruncate în mare, dar i-a fost smulsă din mână de un alt înotător, care a venit apoi cu ea la ţărm.

„Ce se mai fură? Crucea de Bobotează. Momentul în care un înotător, bărbat, smulge pur şi simplu (fură, a se citi) crucea din mâna unui alt înotător, femeie, la Bobotează. După care iese la mal cu ea, pretextând că el a prins-o", a scris preotul Tănăsescu, pe Facebook.

Sursă Video: Eugen Tănăsescu

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.