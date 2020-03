Constanţa: Zeci de percheziţii într-un dosar de furt calificat. Au fost confiscate bunuri de aproximativ un milion de lei (VIDEO)

Polițiștii au făcut 45 de percheziții în judeţele Constanţa şi Ialomiţa într-un dosar de furt calificat, după ce opt bărbați ar fi furat produse petroliere din încărcătura pe care o transportau. În acest caz au fost confiscate bunuri în valoare de peste 950.000 de lei.

Cei opt bărbați sunt angajaţi ai unor societăţi comerciale cu profil transport rutier.

„Din investigaţii a reieşit faptul că, în timp ce s-ar fi deplasat cu încărcătura de combustibil spre o anumită destinaţie, bărbaţii s-ar fi abătut de la traseu şi ar fi oprit la anumite locaţii, unde ar fi descărcat o parte din marfă. Cei opt sunt bănuiţi că în noaptea de 28 spre 29 februarie, ar fi sustras 35.000 de litri de produs petrolier, pe care l-ar fi înlocuit cu apă. Odată ajunşi la destinaţia de livrare a produselor petroliere, persoanele respective ar fi fost ajutate de angajaţi ai societăţii comerciale pentru a nu fi constatate nereguli la cântar, ulterior cantitatea de apă fiind deversată în rezervorul decantor, iar diferenţa de produs petrolier, în rezervorul colector specific”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate 15.775 de litri de produs petrolier, 12.700 de euro şi 57.290 de lei, 31 de telefoane mobile, opt autotractoare cu opt semiremorci.

