O BOALĂ face ravagii într-un oraș din România: Zeci de îmbolnăviri în câteva zile (VIDEO)

Stare de alertă în Constanţa! S-au înmulţit cazurile de hepatită de tip A. Au fost înregistrate 33 de cazuri de noi îmbolnăviri în ultimele două săptămâni, la copiii sub 14 ani, informează B1 TV. Asta deşi Primăria Municipiului Constanţa a alocat peste 1,6 milioane de lei pentru achiziţia de materiale dezinfectante şcolilor.

În luna decembrie, 37 pacienţi au ajuns la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa cu diagnosticul de Hepatită de tip A. În 33 dintre cazuri este vorba despre copii cu vârsta de până la 14 ani.

În aceste condiţii, Primăria Municipiului Constanţa a alocat fonduri pentru achiziţia de materiale dezinfectante în şcoli, dar se pare că directorii instituţiilor de învăţământ au făcut altceva cu banii.

