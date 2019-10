Fotografii sexy în sinagoga din Constanța. Pictorialul a stârnit furia comunităţii evreieşti (VIDEO)

Scandal-monstru după apariția unor fotografii sexy în Sinagoga din Constanța. Realizatorul acestui pictorial controversat a retras ulterior de pe Internet toate fotografiile care au provocat indignarea cititorilor şi a comunităţii evreieşti locale, informează B1 TV.

Fotograful CvRshoots, a declarat pentru Info Sud-Est că a realizat acest pictorial după ce a primit acceptul unor muncitori, care efectuau lucrări de reparaţie în sinagogă.

Imaginile sexy, în care apărea o tânără purtând doar piese de lenjerie intimă în interiorul sinagogii, au început apoi să circule pe Facebook.

Apariţia pictorialului a provocat reacţii de indignare în rândul citititorilor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.