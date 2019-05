Continuă ancheta în cazul preotului din Constanța aflat în atenția procurorilor DIICOT pentru pornografie infantilă, după ce ar fi spionat-o pe sora minoră a soţiei sale. Între timp, au apărut imagini video cu preotul din momentul în care instala o cameră video în baie. Culmea, preotul va continua să slujească până la finalizarea anchetei. Arhiepiscopia Tomisului susţine că părintele a pus acele camere pentru a folosi anumite imagini compromiţătoare cu soţia în procesul de divorţ, informează B1 TV.

