Constanța: Copii în stare gravă la spital, după ce au încercat să facă focul în sobă cu benzină (VIDEO)

Tragedie în localitatea constănțeană Valu lui Traian. Doi copii, frați, au ajuns în stare gravă la spital, cu arsuri pe mare parte din corp, după ce au încercat să facă focul în sobă cu benzină. Cei doi frați au fost transferați în Capitală, la Spitalul Grigore Alexandrescu, informează B1 TV.

Din cauza frigului, ei au vrut să aprindă focul în sobă cu benzină, însă totul s-a transformat într-o scenă de groază.

Flacăra de la sobă le-a explodat copiilor în față.

TOATĂ ROMÂNIA, ÎN LACRIMI! CARMEN HARRA A ANUNȚAT CINE VA MURI PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI ! E CUMPLIT ...

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.