Consultant în turism, despre certificatul de vaccinare anti-COVID: Mulți vor prefera să-și facă vaccinul și să aibă acest document când au nevoie să ajungă într-un loc sau altul. Sunt oameni care depind de călătoriile pe care le fac (VIDEO)

În ultimele zile se vorbește tot mai mult despre apariția unor așa-numite pașapoarte de imunizare, documente standardizate, care să arate că ne-am vaccinat şi care să ne asigure liberul acces în ţările unde vrem să călătorim. Sunt state care susţin ideea, şi nu sunt numai destinaţiile tradiţionale ca Grecia sau Spania, ci şi Danermarca de exemplu. Într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, consultantul în turism Ciprian Enea a declarat că este foarte posibil ca în viitor, oamenii să aleagă să se vaccineze pentru a avea posibilitatea de a călătorii fără restricții în anumite destinații sau de a avea acces în anumite spații.

”Trebuie să ținem cont în această ecuație că multe țări au impus obligativitatea de a prezenta un test prin care să atestăm că nu avem COVID-19. Din acest punct de vedere, se pare că lucrurile au fost în regulă. Cetățenii țărilor respective, cu o incidență mult mai mică, își doreau să se protejeze în fața unei posibile contaminări pricinuite de cetățenii care veneau din țări cu un număr mare de infectări. Așadar, dacă ne dorim să accesăm anumite servicii turistice, să intrăm în anumite hoteluri, să urcăm pe numite vase de croazieră, în anumite curse aeriene, s-ar putea să fim obligați de atitudinea celorlalți să respectăm un anumit set de norme. Din păcate, testul COVID are o valabilitate limitată (...) pe când un vaccin ne ajută să certificăm că pe o perioadă de 6-8 luni sau 2 ani, în funcție de tipul de vaccin, nu ne putem contamina și nu putem transmite coronavirusul. Este foarte greu să ai fluență, să ai trafic, să faci volume de călători, de turiști sau la un festival doar folosind acele teste COVID care trebuie repetate permanent”, a explicat Ciprian Enea.

Întrebat dacă e de așteptat ca unele țări care vor dori să primească un număr cât mai mare de turiști să impună această regulă a vaccinării sau vor accepta și varianta testării, consultantul a răspuns: ”Cred că lucrurile vor fi diferite de la caz la caz, vor fi destinații, poate țări, servicii unde s-ar putea să avem nevoie de acest vaccin COVID și s-ar putea să fie companii aeriene, zone de vacanță, hoteluri, vase de croazieră unde să fim primiți în continuare doar pe baza testului, fără să fim vaccinați. Lucrurile nu cred că se vor lămuri foarte curând, dar pentru cei care au interes să călătorească, să ajungă în anumite spații s-ar putea ca vaccinul împotriva coronavirusului să vină ca o alternativă așteptată de aproape un an.

Dacă din primăvară vom avea posibilitatea să alegem între a ne face un vaccin împotriva coronavirusului și a nu face acest lucru, sunt convins că mulți dintre noi vor prefera să-și facă acest vaccin, să aibă acest document la îndemână și să-l prezinte de câte ori este nevoie să ajungă într-un loc sau altul. Sunt oameni care depind de călătoriile pe care le fac, fie profesional, fie în interes personal și, de ce nu, sunt oameni care călătoresc în scop turistic destul de des”.

