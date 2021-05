Consultantul în turism Ciprian Enea a declarat vineri seară, pentru B1 TV, în emisiunea Actualitatea cu Tudor Mușat, că deschiderea turismului din Bulgaria pentru toți românii este un semn că industria HoReCa “se mișcă”. De asemenea, sectorul speră că Bulgaria va deveni un eemplu și pentru celelalte state:

“E un lucru foarte bun că vecinii noștri bulgari au acceptat să primească turiști români. E un semnal de deschidere fabulos. Toată lumea se pregătește să introducă libera circulație pe baza pașaportului verde. Bulgarii în schimb au făcut un pas mult mai curajos înainte. Probabil este un pas și cu privire la felul în care coronavirusul bate în retragere în România.

Industria HoReCa se mișcă, are nevoie de această deschidere, are nevoie și în România, și în celelalte state ale UE. Sperăm că exemplul bulgarilor să fie luar exemplu și de alte țări, de ce nu, și de România pentru că piața a suferit teribil în această perioadă”, a declarat consultantul Ciprian Enea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.