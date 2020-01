Contestația Damen privind construcția unei nave pe patrulare pentru România, respinsă în instanță. Favorizați cândva de Dragnea, olandezii blocaseră la fel și achiziția corvetelor

Tribunalul București a respins contestația Damen Shipyards Gorinchem Bv privind contractul atribuit de Poliția de Frontieră pentru construirea unei nave maritime de patrulare și a trei șalupe de interveție, potrivit defenseromania.ro.

Conform unei decizii publicate pe site-ul Ministerului Justiției, Tribunalul București a respins contestația Damen Shipyards Gorinchem Bv privind contractul atribuit de Poliția de Frontieră. Decizia nu este definitivă.

În procesul intentat Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Tribunalul a anunțat că: „Respinge exceptia tardivitatii invocarii excepţiei lipsei de interes a reclamantei, ca neintemeiata. (...) Respinge cererea de chemare in judecata, ca neintemeiata. Admite, in parte, cererea de intervenţie formulata de intervenientul Baltic Workboats AS. Respinge cererea de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecata. Respinge cererea conexata, ca neintemeiata. Cu drept de recurs in termen de 10 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a II a Contencios Administrativ şi Fiscal”.

La licitația organizată de Poliția de Frontieră au mai participat Vard Brăila (Fincantierii) și estonienii de la Baltic Workboats. Contractul pentru construcția navei de patrulare se ridică la aproximativ 130 de milioane de lei. Licitația a fost câștigată de Vard, dar Damen a blocat în instanță atribuirea contractului.

Damen bloca și achiziționarea corvetelor, printr-o contestație similară

Olandezii blocau, în iulie 2019, printr-o contestație asemănătoare, și atribuirea contractului pentru cele patru corvete multifuncționale. Naval Group (Franța), Damen (Olanda) și Fincantieri (Italia) au fost cei trei competitori. Potrivit informațiilor apărute în presă, Naval Group a câștigat licitația, cu o ofertă de 1,2 miliarde de euro, dar Damen contesta și această decizie în instanță. Tribunalul București a respins contestația, dar olandezii au făcut recurs, urmând ca o decizie finală să fie așteptată.

Cândva favorizați de Liviu Dragnea, Damen s-au confruntat cu mai multe acuzații de fraudă

Mai mult decât atât, pe vremea când licitația încă era în derulare, iar Liviu Dragnea era încă în libertate, mass-media nota că șeful PSD de la acea vreme ar fi tras sfori pentru ca olandezii de la Damen să iasă câștigători deși nu au depus cea mai bună ofertă la licitație.

Autoritățile olandeze deschiseseră o investigație asupra Damen, în noiembrie 2019, pentru mai multe nereguli descoperite la obținerea mai multot contracte în valoare de 400 de milioane de euro pentru construcția mai multor vase în Trinidad Tobago și Bahamas, arată publicația NRC.

Olandezii de la Damen sunt cei care controlează şantierul naval de la Mangalia, cu toate că acţionariatul majoritar este deţinut de statul român. La doar câteva luni după ce au preluat managementul șantierului naval de la Mangalia, olandezii de la grupul Damen au numit la conducere două nume cu greutate din serviciile de informații românești. Este vorba despre Dorin Grosu, vicepreşedintele noii companii Damen Shipyards Mangalia, fost şef al Doi şi-un Sfert şi ofiţer de informaţii al Armatei, și consultantul Dan Dumitru, fost general SIE.