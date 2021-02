Continuă ancheta în cazul incendiului de la Matei Balș. A patra zi de audieri la Poliția Capitalei și cercetări la fața locului

Continuă anchetă în cazul tragediei de la Matei Balș în urmă căruia şapte oameni au murit. Pentru a patra zi consecutiv vor fi audiate cadre medicale la Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei. Deşi concluziile oficiale ale anchetei sunt departe de a fi cunoscute, ministrul Sănătăţii este convins că trebuie modernizate urgent instalaţiile electrice, dar şi cele de oxigen, care par a fi principalul motiv al unor astfel de accidente teribile.

O echipă mixtă, formată din procurori, polițiști criminaliști și specialiști de la INSEMEX Petroșani au revenit la fața locului, în pavilionul V al Institutului Matei Balș din Capitală.

Până acum au fost audiate cadrele medicale, dar și aparținătorii pacienților. Urmează să fie audiați chiar pacineții, prin videoconferință, în cursul acestei săptămâni, dar și fostul manager al spitaului. Una dintre cele mai importante mărturii a fost cea a medicului Cătălin Apostolescu.

Acesta a precizat că 27 din cele 101 persoane care au fost salvate au fost salvate chiar de cadrele medicale, folosindu-se chiar și de pături, fără să mai aștepte tărgile de la ISU, pentru a-i scoate din flăcări pe pacienții care se aflua în pericol. Tot el a mai precizat că au încercat să spargă geamurile, dar fiind din termopan nu au reușit.

La INML au mai rămas două trupuri neînsuflețite de identificate, acestea fiind carbonizate. Totodată, anchetatorii desfășoară și verificări referitoarea la activitatea privind serviciile de apărare contra incendiilor, de mentenanță a instalațiilor electrice și de pază a spitalului.

Reamintim că Parchetul a dechis, în cazul incendiului de la Institutul Matei Balș, un dosar penal în rem pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

