Continuă problemele tehnice la Banca Transilvania. Încă de vineri, reprezentanții băncii și-au avertizat clienții că serviciul de mobile banking „funcționează cu anumite intermitențe”.

La trei zile distanță, situația este aceeași.

ARSENIE BOCA, PROFEȚIE DE COȘMAR! "FRAȚILOR, VA FI VĂRSARE DE SÂNGE”! SE VA ÎNTÂMPLA DE SĂRBĂTORI

“Dragi clienți, BT24 Mobile Banking funcționează cu intermitențe, ne pare rău pentru veste și vă asigurăm că analizăm situația. În funcție de operațiunile dorite (verificare cont, plăți, schimb valutar etc.), alternativele sunt următoarele: BT24 Internet Banking, BT Pay, bancomatele și sediile noastre.

Ne cerem scuze pentru disconfort”, scrie într-un mesaj postat pe rețeaua de socializare.

Clienții revoltați au lăsat mai multe mesaje pe pagina de Facebook a BT.

“Bine ca platim abonamentul pentru serviciu, cum ar fi sa intarziem noi cu plata?? Sa zicem pe urma ne cerem scuze!”, scrie un client nemulțumit.

“Niste nesimtiti, tot weekend-ul nu ati putut sa va rezolvati problemele”, scrie altcineva.

INCENDIAR! ALEX VELEA ȘI ANTONIA AU FĂCUT-O ÎN PUBLIC: "M-A FĂCUT ATÂT DE FERICIT, M-A ÎMPLINIT..."

“Sigur, se întâmplă tot timpul să aveți probleme, de ce nu am înțelege și acum?! Bine că plătesc proștii comisioane și alte taxe ca să nu funcționeze. REZILIERE”, spune, furios, un alt client.

Mai mult decât atât, există clienți care susțin că, pe sistemul de operare Android 10, serviciul de mobile banking nu funcționează încă de acum câteva săptămâni: „Probabil va mai dura alte 2 saptamani pana sa apara update-ul”, spune utilizatorul dezamăgit.

“ Pentru BT Pay inca se asteapta up-date-ul promis de acum 2 luni pentru eroare de root-are ce apare pe unele telefoane si nicio noutate. BT24 nu merge de la ora 13, BT Pay nu merge de 3 luni”, spune altcineva.

PROFEȚIE ÎNGRIJORĂTOARE! MARIA GHIORGHIU, ANUNȚ CUMPLIT PENTRU ROMÂNI! ''O EXPLOZIE URIAȘĂ…''

În plus, oamenii susțin că, deși unitatea bancară a oferit mai multe termene pentru rezolvarea problemei, acestea nu au fost respectate: „Acum 2 ore, in urma unui apel telefonic am primit informatia ca mai dureaza 20 de minute. Ideal ar fi sa operati asemenea lucrari de mentenanta in timpul noptii, nu la ore de varf”.

Acestea sunt doar câteva dintre sutele de mesaje ale clienților.

Probleme cu serviciul de mobile banking de la Banca Transilvania