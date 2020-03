După ce în spațiul public a apărut informația că Guvernul României a încheiat un contract în valoare de 12 milioane de euro cu firma Romwine&Cofee, pentru livrarea a aproape două milioane de măști de protecție, aduse din Turcia, Cătălin Hideg, patronul companiei SANIMED, care s-ar afla, de fapt, în spatele tranzacției a oferit în exclusivitate pentru B1.RO detalii despre acest contract.

Pentru că unul dintre cei mai aprigi critici ai contractului a fost Victor Ponta, Cătălin Hideg a explicat că, de fapt, nu a primit niciun ban de la statul român și i-a cerut fostului premier să își ceară scuze, acuzându-l la rândul său că a lansat această campanie împotriva sa.

“Așa că domnul Ponta care a aruncat această petardă în presa românească, mi-aș dori să își ceară scuze. Firma nu a încasat niciun leu, nu a încasat nici 11 milioane de euro de la nimeni pentru că nu s-a livrat decât 100.000 de măști din cele aproape 1.700.000 contractate. Nici măcar banii pe marfa livrată nu i-am primit. Nu mai vorbim de ajutorul pe care trebuia să mi-l dea ca să plătim avansul turcilor. L-am plătit noi, peste 2 milioane de euro din banii companiei noastre, a SANIMED-ului, avans firmei turcești. Am primit autorizare în Turcia, în regim de excepție pentru România. Suntem nebuni la cap?! Continuăm să jignim niște oameni care au muncit. Eu am stat șapte zile acolo, m-am culcat numai la două-trei noaptea. Eram numai între fabrici, cabinete de avocați, ministere ca să luăm aprobare. Dacă am făcut ceva rău să îmi spuneți că eu chiar nu mai fac nimic!”, a mai spus omul de afaceri”, a precizat Cătălin Hideg pentru B1.RO. (Vezi AICI detalii).

În ceea ce privește firma Romwine&Cofee, omul de afaceri a precizat că a trebuit să apeleze la o altă companie mai mică pentru a câștiga contractul, în condițiile în care nu a încasat de la statul român niciun ban pentru alte înțelegeri contractuale, ceea ce l-a făcut să întârzie plata TVA-ului.

“Sunt cel mai mare producător, vând cel mai mult către statul român, dar sunt cel mai sărac patron din România, pentru că nu am încasat niciun leu din ianuarie și februarie de la acest ticălos stat. Și nu am avut bani să îmi plătesc TVA-ul în februarie. L-am plătit parțial și până în martie am reușit să îl plătesc integral. Și nu am putut participa la licitație cu firma mea pentru că nu am avut certificatul fiscal pe zero și în orice licitație publică dacă nu ai această situație ești eliminat din licitație. Atunci am folosit o companie din grupul nostru, mai mică. Este compania directoarei mele de achiziții, de la SANIMED, pentru că avea toate actele în regulă”. (Vezi AICI detalii).

Aceste explicații au fost date în replică la acuzațiile formulate în ultimele zile în spațiul public, inclusiv la nivel politic.

Într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare, Victor Ponta a precizat că acest contract privind cele 2 milioane de măști de protecție ilustrează modul în care reușesc unii să facă bani de pe necazul românilor.

“Am văzut tot felul de firme care vând cafea sau vin, firme din sate care fără nicio activitate primesc dintr-odată de la Ministerul Sănătății contracte de 10 milioane de euro, de 20 de milioane de euro, de 100 de milioane de euro.

Am înțeles că trebuie să faceți bani de pe necazul oamenilor, dar vreau să vă spun un singur lucru. Am vorbit cu ambasadorul Chinei la București, cu alte țări care au adus din China echipamente. N-are de unde să vină echipamentul din China acum pentru că nu mai există nici transport obișnuit, nici curse comerciale. Țările din jurul nostru și-au trimis avioanele în China pentru a aduce echipamente. Avem flota Taromului, avioanele Ministerului Apărării, avem avioanele celorlalte companii. Trebuie doar ca Guvernul să vorbească cu Guvernul Chinei.

Nu vor să facă treaba asta. Fac tot felul de contracte prin firme din sate și din apartamente ciudate și ne mirăm că oamenii nu au echipament.

Personalul medical cere echipament. De ce nu se duce Orban în spitale să vadă ce au? Cum au adus ei 1 milion de salopete! Toate sunt mici, dar firma care le-a adus a încasat banii, nu vă faceți probleme”, a spus Victor Ponta în mesajul său.

Într-o altă postare publicată pe Facebook, liderul PRO România a precizat că acest contract face parte din afacerile liberale.

Aminitm faptul că Guvernul Orban a încheiat un contract pentru livrarea a aproape două milioane de măști de protecție cu o firmă obscură, avînd sediul într-o cameră de pe str.Învățătorului, din satul Uzunu, comuna Călugăreni, Giurgiu, contract în valoare totală de peste 56 de milioane de lei, adică peste 12 milioane de euro.

Firma Romwine & Coffee SRL este specializată, conform datelor de pe net, în ”Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete”, și a fost înființată anul trecut.

În spatele acestei firme însă se află compania SANIMED, unul dintre cei mai mari producători și distribuitori de echipamente medicale din România.