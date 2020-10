Controale în locurile aglomerate din București. Amenzi pentru cetățenii care nu poartă mască de protecție (VIDEO)

Polițiștii și jandarmii efectuează controale sâmbătă dimineață, în zonele aglomerate din Capitală, pentru a se asigura că măsurile de protecție împotriva răspânidii noului coronavirus sunt respectate.

Echipa B1 TV i-a însoțit pe oamenii legii în Piața Obor. 50 de efective au acționat atât prin avertizări, dar au aplicat și amezi. În mai puțin de o oră, două persoane au fost sancționate contravențional pentru că au refuzat să își pună mască, chiar dacă au agenții le-au oferit gratuit.

Pe de altă parte vânzătorii se plâng că trebuie să suporte masca pe față chiar și 12 ore și câteodată mai simt nevoia să respire fără acesta, motiv pentru o mai îndepărtează. Aceștia au primit avertismente din parte polițiștilor.

Amenzile pot fi cuprinse între 500 și 2500 de lei. Acțiunile de control continuă până la sfârșitul zilei.

