Polițiștii au organizat filtre, luni seară, în Capitală, și au verificat dacă trecătorii au într-adevăr motiv să fie pe stradă, iar majoritatea aveau. Demersul autorităților vine după intrarea în vigoare a ordonanței militare, care restricționează părăsirea domiciliului în intervalul orar 22:00 – 06.00

Potrivit B1 TV, majoritatea persoanelor chestionate de polițiști au putut dovedi că se află pe stradă cu un motiv întemeiat, care se regăsește printre cele prevăzute de ordonanța militară prezentată sâmbătă de Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne.

La nivel național, conform datelor oferite la raportarea de luni, 576 de persoane au fost testate pozitiv pentru noul coronavirus. Dintre acestea, șapte au decedat, în timp ce alte 73 au fost declarate vindecate și externate. Dacă 5.066 erau în carantină, 72.247 erau în izolare.

