Control la Spitalul Județean Piatra Neamț, în urma incendiului din secția ATI: O comisie mixtă va face verificări cu privire la organizarea activității și respectarea protocoalelor medicale (VIDEO)

Control la Spitalul din Piatra Neamț în urma incendiului care a avut loc pe 14 noiembrie în secția de terapie intensivă a unității medicale. Corpul de Control a Ministerului Sănătății este trimis să facă verificări la Spitalul Județean, la cererea Parchetului General, potrivit unor surse citate de G4 Media.

O echipă mixtă din care fac parte reprezentanți ai Corpului de Control al Ministrului, Colegiului Medicilor, Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Direcției de Sănătate Publică vor face verificări cu privire la organizarea activității și respectarea protocoalelor medicale în secția de terapie intensivă a Spitalului din Piatra Neamț. Potrivit surselor citate, perioada vizată de control este cuprinsă între anii 2018 și 2020.

