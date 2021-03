Doctorița din Oradea Flavia Grosan, cercetată de Colegiul Medicilor din Bihor după ce a afirmat că și-a tratat pacienții de COVID-19 ignorând schemele de tratament din spitale și folosind propria metodă bazată pe medicamentele ieftine a reacționat pe Facebook, criticând toate acuzațiile care i se aduc:

“Vin vremuri grele pe capul meu. Foarte multe cazuri au ajuns in spital cica. De vreo trei știu. La fel cum știu cum au intrat in spital. Afebrili si cu saturație agreabile si care după 3 saptamâni tot acolo sunt. Ei, acum nimeni nu i perfect. Mai sunt si rateuri in viața. Prieteni, ce rateuri am mai dat?

PS Ca de obicei nu am avut nici un drept la opinie. Imi pare rău ca nu am ajuns la Ciutacu. Aveam programate câteva onlinuri. Adică ceea ce știu sa fac binișor”, a scris medicul pe Facebook.

Reacția Colegiului Medicilor din Bihor

Miercuri, Colegiul Medicilor Bihor, din care face parte dr. Flavia Groşan, s-a autosesizat, astfel că aceasta va fi cercetată de Comisia de Etică.

"Doamna doctor a făcut afirmaţii care au adus grave prejudicii corpului medical prin sugestia că medicii specialişti infecţionişti şi ATI ar face rău pacienţilor, dar şi prin faptul că neagă protocoalele de tratament Covid practicate în spitale. Am invitat-o la Comisia de Etică, să îşi justifice afirmaţiile. Am sunat-o azi şi părea chiar bucuroasă", a declarat pentru ebihoreanul.ro dr. Carmen Pantiş, preşedintele Colegiului Medicilor Bihor.

Flavia Groşan, fostă directoare a vechiului Spital TBC la mijlocul anilor 2000, ulterior angajată a Spitalului Municipal din Marghita, s-a retras din sistemul sanitar public în urmă cu aproximativ patru ani, iar de atunci deţine un cabinet privat din Oradea.

În timp ce articolul de pe national.ro susţine că dr. Groşan ar fi vindecat 100% aproape o mie de pacienţi Covid, preşedintele Colegiului Medicilor Bihor arată că, în realitate, aceasta a ratat vindecarea a foarte multor pacienţi.Dramă în televiziune! Prezentatoarea celei mai iubite emisiuni a murit din cauza cancerului

"În realitate, există numeroase persoane care, după ce au fost la cabinetul privat al doamnei dr. Groşan, au ajuns în stare gravă la Spitalul Municipal din Oradea. Cum să pretinzi că ai vindecat 100% o mie de oameni şi tu ştii că pacienţii tăi ajung în stare gravă în spital?", a subliniat dr. Carmen Pantiş.

Declarațiile controversate ale medicului din Oradea

Recent, doctorița a fost invitată de Antena 3 pentru a-și prezenta tratamentul miraculos pe care l-a folosit pentru pacienții ei.

Doctorița a povestit că pe toți pacienții i-a vindecat de infecție tratând boala ca pe o pneumonie atipică și folosind în acest sens medicamente clasice, ieftine.

"Obiectivul meu de la începutul pandemiei a fost ca niciun pacient să nu ajungă pe mască de oxigen, nu intubat, pe mască. Și nu a ajuns. Eu mă duc pe medicația mea clasică, ieftină, care include și Claritromicina, un antibiotic ce face parte din grupa antibioticelor macrolide. Este singurul antibiotic cu tropism (proprietate de a se localiza în anumite organe) viral. (...) Mie nu-mi place azitromicina, pentru că este o copie mai slabă a claritromicinei. Eu am lucrat în niște studii clinice foarte interesante pe pneumonii și acolo am învățat despre tropismul viral al claritromicinei, acolo am învățat rolul antiinflamator al claritromicinei, pe care nu îl are niciun antibiotic.", a precizat medicul Flavia Groșan.

Ea a precizat că atunci când vine vorba despre infecția cu COVID-19, reușește să afle diagnosticul mai ales dacă pacienții au dureri de cap. Ea a precizat că chema de tratament pe care o folosește nu a apărut peste noapte, ci a utilizat-o în urmă cu 10 ani, când trata pacienți de H1N1.

"Imediat îmi dau seama dacă este gripă, Covid-19. Din durerea de cap îmi dau seama, mie nu-mi trebuie prea multe investigații. Din simptome. (...) Eu mi-am dat seama de acum 10 ani de aceste pneumonii atipice. Puțină lume știe că are rol antiinflamator claritromicina. Le spun acum, are! M-am dus cu claritromicina pe pneumoniile atipice, dar mi-am dat seama că merge și pe viruși, și pe Covid, și pe gripă. Eu așa am tratat și H1N1. Deci, schema mea nu este de ieri, de azi, este de la H1N1 (n.r. - A (H1N1), gripa porcină). Am făcut deja o poveste din schema mea, nu știu cum se va sfârși. Dumnezeu cu mila. Dar este povestea scrisă de mine, pe care nu mi-o va lua nimeni, niciodată! Povestea mea și a miilor de pacienți pe care eu i-am tratat. Am o schemă excepțională, pe care nu o spun. Atât este clar - claritromicina. Eu o spun fiecărui pacient în parte, nu este secret, întrebați-i pe pacienții mei, care nu sunt doar o mie.", a precizat dr. Flavia Groșan pentru Antena 3.