Controverse pe tema tratamentului pentru COVID-19. Streinu-Cercel: Depinde când utilizezi Hidroxiclorochina, dacă o dai pacientului sever, nu are valoare/ Ionuț Nistor: Dacă au mai multe efecte adverse, de ce să le mai dăm? (VIDEO)

Medicul Adrian Streinu Cercel, manager al Institutului ”Matei Balș” din Capitală, nu este de acord cu specialiştii care spun că Hidroxiclorochina s-a dovedit ineficientă şi chiar a mărit rata de mortalitate a pacienţilor cu COVID-19. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, proaspătul candidat PSD la alegerile parlamentare a susținut că eficiența medicamentului depinde de stadiul în care acesta este administrat și a avertizat că atât Hidroxiclorochina, cât și alte medicamente ar trebui păstrate în schema de tratament pentru că ar putea veni un moment în care cadrele medicale nu vor mai avea cu ce să trateze pacienții. Pe de altă parte, Ionuț Nistor, medic primar nefrolog la Spitalul Parhon din Iași este de părere că atât Hidroxiclorochina, cât și Plaquenil ar trebui eliminate din terapia persoanelor diagnosticate cu COVID-19.

Iată, mai jos, schimbul de replici dintre cei doi specialiști:

Adrian Streinu-Cercel: Noi ne luăm după datele din literatura de specialitate. (...) Problema este că noi am avut o serie de medicamente care au fost preluate încă de la început, din luna februarie, și față de care am avut o serie de date. În momentul de față, după atâtea luni, vorbim de alte medicamente care sunt potențial mult mai active, cum sunt anticorpii monoclonali. Portofoliul acestor medicamente este unul cât se poate de interesant. Niciun medicament, în acest moment, nu este unul care să salveze viața omului văzând cu ochii, toate sunt scheme terapeutice care se modifică după tipul pacientului, pentru că nu există boli, ci există bolnavi.

Ionuț Nistor: Suntem de acord că la începutul pandemiei a fost nevoie să încercăm orice medicament pe care studiile l-ar fi arătat potențial benefic în lupta împotriva pandemiei, dar după ce această perioadă inițială a trecut, vedem că pe unele dintre ele le putem da deoparte și să mergem mai departe cu alte medicamente. Din păcate, trebuie să dăm deoparte din protocolul național această terapie cu medicamentul denumit comercial Kaletra, la fel cum va trebui să dăm deoparte terapia cu Hidroxiclorochină sau Plaquenil pentru pacienții cu COVID-19.

Adrian Streinu-Cercel: Eu aș zice că trebuie să fim reținuți cu privire la aceste date. (...) Depinde când utilizezi Hidroxiclorochina, dacă o folosești la pacientul sever, nu mai are nicio valoare.

Ionuț Nistor: Studiile spun că aceste date inițiale, care sugerau un potențial antiviral, atât al Plaquenilului, cât și al Kaletrei, nu se confirmă în clinică. Din păcate, chiar dacă s-a atins o concentrație suficientă ca activitate antivirală, nu au obținut beneficii pentru pacienții cu COVID-19, atât pacienții în stadiile inițiale, cât și cei în stadiile medii și severe, și nu a scăzut mortalitatea.

Adrian Streinu-Cercel: Facem aici mici confuzii și dăm totul pe mortalitate. Nu este vorba numai de mortalitate. În această problemă este vorba inclusiv de calitatea vieții pe perioada cât pacientul este bolnav. Dacă ameliorează și scurtează spitalizarea cu două zile este un element important pentru un bolnav care stă închis într-o secție unde nu ai acces la mai nimic. Trebuie să fim precauți pentru că vom fi în situația în care s-ar putea să nu avem ce să dăm la acești pacienți. (...) Este foarte adevărat că Lopinavirul vine cu un efect secundar neplăcut, respectiv scaune diareice. (...) Eu recomand ca aceste medicamente să rămână în portofoliu pentru că atunci s-ar putea să fim în situația să trebuiască să le folosim din nou. În momentul de față ele se folosesc, nu se folosesc la dozele care erau indicate în prospect.

Ionuț Nistor: Aceste medicamente sunt trecute printr-un ordin de ministru, atunci sunt obligatorii pentru tratamentul pacienților cu COVID-19.

Adrian Streinu-Cercel: Nu, nu, atenție, nu sunt obligatorii.

Ionuț Nistor: Nu sunt obligatorii, dar le primesc majoritatea pacienților. În acest moment, nu există niciun studiu randomizat care să demonstreze eficiența pe mortalitate sau pe alte beneficii atât pentru Kaletra, cât și pentru Plaquenil. Dacă nu ai niciun beneficiu și sunt mai multe efecte adverse, de ce să continuăm să le dăm?

Adrian Streinu-Cercel: Pentru că scrie în orice prospect că el se folosește în contextul în care medicul curant analizează și consideră că efectelel benefice pentru pacient sunt peste efectele secundare. Ăsta este un principiu binecunoscut în practica medicală.

Întrebat, în acest context, dacă recomandă alte medicamente, Ionuț Nistor a răspuns: ”Recomand oprirea celor care pot face rău. Singurul demonstrat până în prezent este Dexametazona și corticosteroizii”.

În replică, Streinu-Cercel a declarat că subiectul tratamentelor administrate pacienților cu COVID-19 nu ar trebui dezbătut în presă, pentru că ar putea apărea situații în care unii pacienți să refuze anumite medicamente, ținând cont de părearea unor specialiști sau a altora.

