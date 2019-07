EXCLUSIV ONLINE // Odată cu cazul crimelor de la Caracal revine în actualitate și cel al polițistului Dan Dumitrescu, de la Serviciul Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene, cel care, în luna aprilie ar fi fost fost săltat de mascați în urma unor percheziții într-un dosar care vizează un grup infracţional organizat specializat în cămătărie şi proxenetism.

Recent au apărut informații că Dumitrescu, care își exercită în continuare atribuțiile de polițist, ar fi unul dintre cei care păzesc casa lui Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul dispariției Alexandrei și Luizei, cele două fete căutate la Caracal.

Întrebat în ce stadiu se află acest dosar, Felix Bănilă a răspuns: ”E un dosar aflat în lucru, dar întrebarea în sensul de ce mai face parte din Poliția judiciară... Până nu se dovește că acele fapte sesizate în legătură cu dumnealui sunt reale, se dovedesc prin probe, nu putem să facem nimic”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.