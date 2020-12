Controversele despre vaccinul împotriva COVID-19, lămurite de dr. Radu Țincu: „Nu putem rata un moment istoric în care avem la îndemână un vaccin eficient și sigur împotriva Sars-Cov-2”

Nu trebuie să convingem populația să se vaccineze, ci trebuie să o informăm corect și transparent asupra acestui vaccin, a explicat Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca. „Mă întreb de ce să preferăm tratamentele învăluite în mister și incertitudine în detrimentul unora care sunt studiate științific și dovedite prin studii de amploare?!”, a declarat doctorul, potrivit Newsweek România.

„Primul vaccin împotriva Sars-Cov-2 a ajuns în România și prima persoană a fost vaccinată, iar o dată cu acest moment istoric ne îndreptăm cu toții atenția spre șfârșitul acestei pandemii. O pandemie care în mai puțin de un an ne-a modificat viață în mod radical, a schimbat comportamente și ne-a indepărtat de traiul fericit pe care cu greu l-am obținut după cel de-Al Doilea Război Mondial”, spune Radu Țincu.

Medicul a explicat că, „chiar și în cel mai superficial mod de analiză, putem observa cu ușurință faptul că pandemia ne-a afectat viața pe multiple paliere”.

„Am fost afectați social, economic, psiho-emoțional, familial, iar cele mai frumoase activității bazate de relațiile interumane au fost suspendate pentru o perioadă de timp. Din momentul în care am înțeles că acest virus reprezintă o amenințare globală la adresă siguranței oamenilor, întreaga lume științifică a depus eforturi fără precedent pentru obținerea unui remediu”, a adăugat Radu Țincu.

Potrivit doctorului, „când discutăm de o pandemie care are la bază un agent infecțios cu mare contagiozitate, singura soluție pentru a putea stopa transmiterea acestuia este reprezentată de obținerea imunizării colective”.

„Imunizarea colectivă determinată de trecerea prin boală nu reprezenta o soluție, având în vedere impactul asupra sistemul sanitar, dar mai ales prin pierderile de vieții omenești. În plus, imunitatea obținută după boală nu este de lungă durată, motiv pentru care riscul de reîmbolnavire ar fi posibil. Cu acest scenariu pe masă, lumea medicală a ajuns la concluzia că singura soluție viabilă este reprezentată de găsirea unui vaccin care să asigure o imunizare colectivă a populației. Pentru a întrerupe lanțul de trasmitere a virusului într-o comunitate este nevoie de imunizarea a peste 70% din numărul total de persoane”, a subliniat Radu Țincu.

Radu Țincu lămurește controversele despre vaccinul împotriva COVID-19

Specialistul notează că „s-a discutat foarte mult gravitând în jurul acestui vaccin și s-au creionat multiple zone de controversă cu privire la eficiență, dar mai ales siguranța vaccinului obținut și aprobat la nivel mondial”. Astfel, el lămurește mai multe controverse.

„Prima controversă este legată de timpul extrem de scurt în care acest vaccin a fost obținut. Nimeni nu poate contesta faptul că vaccinul împotrivă Sars-Cov-2 a fost realizat într-un timp record. Însă în același timp trebuie să spunem faptul că în anul 2020 deținem tehnologii medicale extrem de avansate și performanțe capabile să realizeze astfel de vaccinuri. Mai mult decât atât, familia de coronavirusuri din care face parte și Sars-Cov-2 nu este necunoscută oamenilor de știință. Este pentru prima oară în istorie când lumea științifică medicală a fost susținută de majoritatea guvernelor țărilor existente pentru găsirea unui vaccin împotrivă acestui flagel”, a explicat Radu Țincu.

El spune că „o altă controversă emisă în spațial public are legătură cu tehnologia utilizată pentru obținerea vaccinului".

„În anul 2020, s-a reușit performanța de a crea un vaccin care nu utilizează porțiuni din virusul Sars-Cov-2. Vaccinul aprobat pentru spațiul Uniunii Europene folosește o tehnologie nouă care are la bază ARN-ul mesager. Această informație genetică codifică proteina de suprafața a virusului, aceea proteină “spike” care îi oferă virusului capacitatea de a infecta celulele umane. Din momentul în care vaccinul ajunge în organismul nostru, ARN-ul mesager va trasmite informația prin care se începe sinteza acestei proteine “spike”, iar sistemul nostru imunitar va începe să sintetize anticorpi împotriva acestei proteine de suprafața. În momentul în care venim în contact cu virusul Sars-Cov-2 ulterior vaccinării, anticorpii creați de organism se vor lega de proteina de suprafață a virusului și în acest mod vor bloca capacitatea de intrare a microbului în celulele umane”, a mai menționat Radu Țincu, notând totodată „că tehnologia care utilizează ARN-ul mesager se află în cercetare de mai bine de două decenii”.

Totodată, medicul a declarat că „multe persoane au adus în prim plan discuția cu privire la profilul de siguranță la distanță al vaccinului, unii dintre contestări, chiar și cadre medicale, emițând tot felul de speculații cu privire la efecte adverse la distanță”.

„Acest tip de gândire este una retrogradă, care se opune progresului. În acest moment tehnologiile medicale au suficientă experiență care să ne asigure un profil de siguranță la distanță pentru acest vaccin. În plus, dacă mergem pe acest tip de gândire retrogradă, asta ar echivala cu blocarea progresului. În acest sens nu am utiliza niciun medicament nou apărut pentru că poate fi periculos, nu am utiliza niciun echipament medical nou pentru că nu îl cunoaștem suficient de bine. Ne putem întreba de ce am acceptat autoturismele hibrid sau un anumit tip de avion care abia au fost proiectate?!”, a spus Radu Țincu.