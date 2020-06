Controversele din jurul „Pe aripile vântului”. Toate lucrurile pe care nu le știai despre celebra producție

Decizie controversata în cazul filmului ‘Pe aripile vântului’, luată de un serviciu american de streaming. HBO Max a retras pentru moment de pe platforma sa celebrul film, în contextul mişcării de protest împotriva rasismului şi violenţei poliţiei din SUA, potrivit New York Times. Cu toate acestea, filmul va reveni cu o prefaţă în care va fi explicat contextul istoric în care a apărut filmul. Amintim că lungmetrajul ‘Pe aripile vântului’ prezintă o versiune romanţată a părţii sudice a Statelor Unite ale Americii şi arată o viziune mai puţin dură a sclaviei, în care membrii de culoare a personalului casei par să fie mulţumiţi de locul lor de muncă.







Nu am văzut filmul niciodată. Care este povestea din „Pe aripile vântului”







Controversele stârnite în jurul filmului ‘Pe aripile vântului’, după ce a fost explus de HBO Max, a propulsat lungmetrajul în topul vânzărilor pe Amazon. Multe persoane care nu au văzut încă filmul au vrut să știe care este povestea din ‘Pe aripile vântului’ și l-au comandat. De altfel lungmetrajul se află în fruntea clasamentului filmelor cu cele mai mari încasări - 3,44 miliarde de dolari.

”Pe aripile vântului” (”Gone With the Wind”), care are o durată de aproape 4 ore, a fost lansat în 1939 şi este considerat o capodopera a cinematografiei mondiale, potrivit Wikipedia. Pelicula reprezintă o versiune romanţată a părţii sudice a Statelor Unite şi arată o viziune mai puţin dură a sclaviei, în care membrii de culoare a personalului casei par să fie mulţumiţi de locul lor de muncă.

Filmul lui Victor Fleming, o adaptare a romanului omonim al lui Margaret Mitchell, este bazat pe dramatismul unei lumi care piere definitiv din istorie, Lumea Sudului cu "părinţii iubitori ai negrilor sclavi" şi Lumea Nordului, lumea "liberalilor generoşi" care ştia că muncitorul salariat poate fi exploatat mai bine decât robul.

În agonia aceastei lumi, există personaje cu firi puternice şi lacome totodată, pasionaţi de a câştiga şi stăpâni ca Scarlett O'Hara şi Butler, care nu se dau înapoi de la nimic pentru a-şi atinge scopurile.

Însă, total opusă acestor egoişti lacomi, dornici de înavuţire prin orice metodă, apare frumuseţea morală a Melaniei, fiinţa plină de bunătate, delicată şi de o eleganţă morală deosebită, ocrotindu-i pe toţi, fără deosebire, dar cel mai mult pe Ashley, soţul ei, pe care-l iubeşte necondiţionat. Ashley, acel om slab de înger, care nu ştie ce să facă, care nu-i poate spune "nu" pasionatei Scarlett O'Hara, şi pe care firava Melanie se vede nevoită să-l ia sub aripa sa, ocrotind-l.

Şi totuşi, în această lume nebună care piere, se remarcă Scarlett O'Hara, o femeie diabolică, plină de defecte, uneori grav imorală, datorită caracterului său irlandez, însă totuşi cea mai umană.

Ea, Scarlett O'Hara, supravieţuieşte, nu se lasă zdrobită de această lume, fiindcă ea a reuşit să o iubească pe cea care i-a făcut cel mai mare rău, şi anume pe Melanie care i-a luat bărbatul visurilor ei, pe nevolnicul Ashley.









De ce a stârnit filmul controverse









În plină mișcare de protest împotriva rasismului, HBO Max a retras filmul „Pe aripile vântului”, precizând apoi că doar temporar, dar stârnind totodată numeroase controverse. Decizia a fost luată din cauza criticilor că pelicula promovează stereotipuri rasiste.

Filmul ‘Pe aripile vântului’, lansat în 1939. este considerat de numeroşi academicieni drept instrumentul cel mai ambiţios şi eficient de revizionism sudist. El prezintă o versiune romanţată a Sudului şi o viziune edulcorată a sclaviei.

Această reinterpretare a unei perioade sumbre din istoria americană este opera unor mişcări foarte organizate din fostele State Confederate, care şi-au propus să prezinte sudul de dinainte de Războiul Civil American într-o lumină prezentabilă.

Ideologia ″Lost Cause″⁣ (cauza pierdută) susţinea că Statele Sudice au luptat pentru independenţa lor politică, ameninţată de Nord şi nu pentru menţinerea sclaviei, ceea ce este un neadevăr istoric

Criticul de film Margareta Nistor a declarat pentru B1 TV că "este o chestie istorică, pe care nu poţi s-o modifici”

“Trecutul nu poţi să-l modifici, iar viitorul e puţin probabil că-l putem ghici. Iar dacă interzici aşa ceva, duce la un dezastru absolut povestea asta.", a spus Nistor.

Cu toate acestea, perioada pe care o reprezintă este considerată o parte sumbră a istoriei americane, iar filmul a fost criticat si în trecut pentru că încearcă să arate sudul într-o lumină bună.

"Pe aripile vântului" este, chiar şi după atâţia ani, în fruntea topului încasărilor după ce este luată în calcul inflaţia, cu 3,44 de milliarde de dolari.

"Să nu uităm că în filmul ăsta sunt mai multe personaje de culoare, fiecare cu rolul său, aşa cum sunt şi mai multe personaje albe, care la rândul lor sunt bune şi rele. Nimeni nu e egal şi nimeni nu e împărţit după nuanţa pe care o are poza din buletin", a mai spus Margareta Nistor, critic de film.

Cum a fost primit filmul la lansarea din 1939









Premiera filmului ‘Pe aripile vântului’ a avut loc la 15 decembrie 1939 și a fost un real succes. Lungmetrajul a fost apreciat de public și de criticii de film.

"New York Herald Tribune" scria la vremea apariţiei filmului că este "Un spectacol cinematografic monumental", iar "New York Times" că este "Cea mai mare înscenare cinematografică văzută până azi şi cel mai ambiţios film de acţiune din istoria spectaculoasǎ a Hollywoodului".

De altfel, ‘Pe aripile vântului’ a primit opt premii Oscar și alte câteva nominalizări.

A luat Oscarul pentru: Cel mai bun regizor - Victor Fleming / Cea mai bună actriţă în rol principal - Vivien Leigh / Cea mai bună actriţă în rol secundar - Hattie McDaniel / Cel mai bun scenariu - Sidney Howard / Cea mai bună cinematografie şi culoare - Ernest Haller, Ray Rennahan / Cea mai bună scenografie - Lyle R. Wheeler / Cel mai bun montaj - Hal C. Kern, James E. Newcom / Cea mai buna imagine.









De ce au venit abia acum obiecțiile legate de film? Nimeni nu a protestat în 1939?





Pe aripile vântului (Gone With the Wind) este unul dintre cele mai vizionate filme din istoria cinematografiei mondiale, decenii la rând bucurând şi mai bucură încă, milioane de cinefili. Este de asemeni producţia de film care ani la rând, zeci de ani, a deţinut supremaţia reţetei de casă, realizând cele mai mari încasări.

Obiecțile legate de filmul lansat în 1939 vin în contextul protestelor antirasiale din SUA, cauzate de moartea lui George Floyd, un afroamerican axfisiat de un polițist.

Amintim că moartea bărbatului afroamerican din SUA – George Floyd – a dus la proteste de amploare. George Floyd a fost ucis pe 25 mai. Bărbatul de culoare și-a pierdut viața după ce un polițist l-a ținut minute în șir culcat la pământ, cu genunchiul pe gât. Asta deși el se plânsese că nu mai poate respira, era imobilizat și nu putea reacționa de niciun fel. Agentul Derek Chauvin se află acum în arest, sub acuzația de crimă și omor prin imprudență.

Moartea sa a aruncat America în aer, administrația Trump lovindu-se în ultimele zile de cel mai amplu val de proteste de la instalare. Violența acestor miscări de stradă a luat proporții incredibile, în aproape toate marile orașe străzile fiind luate cu asalt. Ura demonstranților s-a canalizat în primă fază pe poliție, autoturismele acesteia fiind efectiv vandalizate. Au urmat apoi incendierile secțiilor de poliție și agresarea oamenilor legii.

Cum a fost ucis George Floyd. New York Times a refăcut scena cu imagini de la martori și de pe camerele de supraveghere

Pe fondul acestor proteste istorice în SUA ultimilor ani, HBO Max a decis să retragă temporar ‘Pe aripile vântului’, considerat rasist de către unii istorici.









Hattie McDaniel, prima actriță de culoare care a câștigat Oscarul







Să nu uităm totuși că Hattie McDaniel a fost prima actriţă americană de culoare care a câștigat Premiul Oscar.

Ea mai avusese și alte apariții în filme, dar rolul Mammy din celebrul film Pe aripile vântului, cu premiera la 15 decembrie 1939, i-a adus consacrarea. Ea a obținut premiul Oscar pentru cea mai bună artistă în rol secundar la 29 februarie 1940









De ce nu a fost lăsată McDaniel să participe la premiera filmului din Atlanta





Cu toate aceste controverse, la premiera internaţională a producţiei 'Pe aripile vântului' ce a avut loc la Atlanta, statul Georgia, autorităţile segregaţioniste nu i-a permis intrarea în sala de cinema pe motiv rasist.

Dar acest lucru nu a putut influenţa hotărârea comisiei de acordare a Premiilor Oscar de a premia prestaţia sa din faimosul film 'Pe aripile vântului’. Hattie McDaniel a fost prima artistă de culoare care a obţinut un asemenea premiu.

Abia după 40 de ani, un astfel de premiu s-a mai acordat unui actor de culoare şi anume lui Sidney Poitier.