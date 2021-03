Controversele privind vaccinarea obligatorie. Deputatul Corneliu Buicu: Nu poți să obligi pe cineva care nu își dă consimțământul / Senatorul Claudiu Târziu: Prin niște condiționări se determină obligativitatea (VIDEO)

Un protest de amploare, în ciuda restricțiilor impuse în contextul pandemiei, a avut loc duuminică, în Capitală, în apropierea Palatului Parlamentului. Oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta față de așa-zia obligativitate a vaccinării. Legea vaccinării obligatorii, la care fac referire manifestanții, şi pe care o confundă cu o obligativitate a vaccinării anti-COVID, este în Parlament de vreo trei ani, blocată la Camera Deputaţilor. Subiectul a fost dezbătut, luni, în cadrul emisiunii ”Bună, Români”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, de deputatul PSD Corneliu Buicu, vicepreședinte Comisia de Sănătate, și senatoul AUR Claudiu Târziu. Buicu spune că în acest moment România nu are o lege a vaccinării și că, oricum, potrivit Legii dreptului pacientului, ”orice intervenție medicală asupra unui pacient (...) se face doar cu consimțământ informat”. Pe de altă parte, Târziu susține că în proiectul de lege aflat la Camera Deputaților nu există o obligativitate explicită a vaccinării, ”însă printr-o serie de condiționări, până la urmă se determină această obligativitate”.

”A existat o inițiativă care a fost transmisă Parlamentului undeva prin 2017 și a trecut de Senat, a ajuns la Camera Deputaților, a intrat în numeroase dezbateri. A fost întocmit, la un moment dat, un raport către plenul Camerei Deputaților, care a stat în perioada 2019-2020 la Cameră. Acest proiect de lege, în 22 februarie, a fost retrimis la Comisia pentru Sănătate pentru a se întocmi un raport. Asta înseamnă că Comisia ia raportul întocmit de vechiul Legislativ și întocmește un raport nou pentru a fi înaintat plenului.

Indiferent de prevederile din acest proiect de lege al vaccinării, sunt incidente prevederile Legii dreptului pacientului, care la un articol spune foarte clar că orice intervenție medicală asupra unui pacient, indiferent că este vorba despre copil sau despre adult, se face doar cu consimțământ informat. Acest consimțământ informat obligă orice intervenție medicală să fie însoțită de acceptul pacientului sau, în cazul anumitor categorii de pacienți, de acordul aparținătorului pacientului respectiv. (...) Noi nu avem, în momentul de față, o lege a vaccinării”, a declarat deputatul Corneliu Buicu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.